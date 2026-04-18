 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

NOFV-Oberliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michel Grabowski

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NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Nord
VFC Plauen
FC Viktoria
Lok Stendal

Bei den Vereinen aus den NOFV-Oberligen stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord


Berliner AK
Trainer: Hikmet Murat Salar
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II)
Abgänge: keine

F.C. Hansa Rostock II
Trainer: Christian Tiffert
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Anker Wismar
Trainer: Matthias Fink
Zugänge: keine
Abgänge: Matthias Fink (Trennung)

FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Haydar Hinisli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Optik Rathenow
Trainer: Ingo Kahlisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Dynamo Schwerin
Trainer: Jano Klempkow
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union 1919 Klosterfelde
Trainer: Lucio Geral
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Lichtenberg 47
Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Siedenbollentin
Trainer: Christoph Haker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Tennis Borussia Berlin
Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Neustrelitz
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Makkabi Berlin
Trainer: Ousmane Bangoura
Zugänge: keine
Abgänge: Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin)

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Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd

1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Marco Riemer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: keine

RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: keine
Abgänge: keine