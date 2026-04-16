 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

NOFV-Oberliga Nord: Tasmania Berlin und SV Lichtenberg 47 im Fernduell

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 25. Spieltag.

von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Artur Kraus

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NOFV-Oberliga Nord
FC Viktoria
Klosterfelde
F.C. Hansa II
Tasmania

Der 25. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht viel Spannung, Druck und offene Rechnungen. An der Spitze liefern sich SV Tasmania Berlin und SV Lichtenberg 47 ein enges Rennen, dahinter wollen TSG Neustrelitz und SG Union 1919 Klosterfelde ihre Chance wahren. Im Tabellenkeller kämpfen S.D. Croatia Berlin und FC Viktoria 1889 Berlin mit aller Macht gegen das Abrutschen. Nach dem vergangenen Spieltag und dem Nachholspiel unter der Woche sind die Fronten geschärft, die Nerven gespannt und die Aufgaben klar.

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Morgen, 19:30 Uhr
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
19:30live

TSG Neustrelitz geht als Tabellendritter mit 43 Punkten in dieses Duell und hat nach dem 2:2 bei S.D. Croatia Berlin das klare Ziel, wieder einen Dreier zu setzen. Der Rückstand auf die Spitze ist spürbar, aber noch nicht erdrückend. FC Anker Wismar kommt nach dem emotional wichtigen 3:1 gegen FC Viktoria 1889 Berlin mit neuem Selbstvertrauen und rangiert mit 34 Punkten auf Platz acht.

Das Hinspiel endete 1:1, auch damals war es eine enge Angelegenheit. Für Neustrelitz ist dieses Heimspiel vor allem ein Pflichtspiel im Kampf um die Spitzengruppe, denn bei weiterer Konkurrenz im oberen Drittel darf der Abstand nicht wachsen. Wismar hat sich zuletzt spürbar stabilisiert und kann ohne den ganz großen Tabellendruck auftreten. Gerade das macht solche Auswärtsspiele oft gefährlich.

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Sa., 18.04.2026, 13:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
13:00

Der Berliner AK steht mit 29 Punkten auf Rang elf und musste zuletzt beim 0:2 in Mahlsdorf einen Dämpfer hinnehmen. Gegen FSV Optik Rathenow, der nach dem 1:1 gegen Klosterfelde mit 27 Punkten auf Platz 13 liegt, wartet nun ein Spiel mit viel Bedeutung für das untere Mittelfeld. Der Abstand zur gefährlichen Zone ist nicht beruhigend, sondern verlangt weiter Konzentration und Punkte.

Das Hinspiel gewann der Berliner AK mit 2:1 in Rathenow, was den Gastgebern nun Mut geben dürfte. Gleichzeitig ist klar: Ein erneuter Erfolg könnte etwas Luft verschaffen, eine Niederlage würde die Lage wieder unnötig verschärfen. Rathenow hat zuletzt Widerstandskraft gezeigt und wird dieses Spiel ebenfalls als große Chance sehen, sich im Abstiegskampf etwas stabiler aufzustellen.

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Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
14:00live

SG Dynamo Schwerin hat beim 1:3 in Siedenbollentin einen Rückschlag kassiert und steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf. Nun kommt mit BSV Eintracht Mahlsdorf ein Gegner, der nach dem 2:0 gegen den Berliner AK und der 0:1-Niederlage im Nachholspiel in Klosterfelde mit 39 Punkten auf Platz fünf rangiert. Die Gäste wollen nach oben dranbleiben, die Gastgeber brauchen vor allem Sicherheit.

Das Hinspiel endete 2:2, also mit einem Ergebnis, das beide Seiten nur teilweise zufriedenstellen konnte. Mahlsdorf weiß, dass im oberen Drittel jeder Patzer sofort Wirkung zeigt. Schwerin wiederum braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen. Diese Konstellation verspricht ein Spiel, in dem beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen unter echtem Zugzwang stehen.

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So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
14:00

Mit TuS Makkabi Berlin gegen SV Sparta Lichtenberg treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Makkabi ist mit 34 Punkten Neunter, Sparta folgt mit 33 Punkten auf Rang zehn. Die Formkurven könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Makkabi verlor zuletzt deutlich mit 0:3 bei Tasmania, während Sparta mit dem spektakulären 5:1 gegen Tennis Borussia Berlin ein kraftvolles Ausrufezeichen setzte.

Das Hinspiel gewann Sparta Lichtenberg mit 3:2. Entsprechend trägt dieses Berliner Duell auch ein Stück Revanche in sich. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Mittelfeld besser zu positionieren und nicht doch noch nach unten schauen zu müssen. Besonders nach dem jüngsten Kantersieg dürfte Sparta mit breiter Brust anreisen, während Makkabi auf eine schnelle Reaktion angewiesen ist.

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So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
14:00

Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: FC Viktoria 1889 Berlin ist mit nur zwölf Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt trotz Führung noch 1:3 in Wismar. Nun kommt mit SV Tasmania Berlin der Spitzenreiter, der nach dem 3:0 gegen TuS Makkabi Berlin seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrich. 52 Punkte hat Tasmania, einen mehr als Lichtenberg 47.

Auch das Hinspiel spricht eine deutliche Sprache: Tasmania gewann das spektakuläre Berliner Duell mit 10:3. Für Viktoria geht es diesmal weniger um große Tabellensprünge als um Haltung, Widerstand und die Hoffnung auf eine Überraschung. Tasmania wiederum trägt die Last des Führenden und weiß, dass im Endspurt nur Siege wirklich zählen. Der Druck liegt auf beiden Seiten, nur aus völlig unterschiedlichen Gründen.

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So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
14:00live

SV Lichtenberg 47 hat beim 0:1 bei Hansa Rostock II einen empfindlichen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen müssen. Mit 51 Punkten bleibt die Mannschaft aber direkt hinter Spitzenreiter Tasmania. Gegen S.D. Croatia Berlin, das beim 2:2 gegen Neustrelitz einen Achtungserfolg schaffte, zählt nun nur eine entschlossene Antwort. Für die Gäste ist jeder Punkt im Abstiegskampf von enormem Wert.

Das Hinspiel gewann Lichtenberg 47 deutlich mit 5:2. Auch deshalb sind die Rollen vor dieser Partie eindeutig verteilt. Doch Croatia hat zuletzt gezeigt, dass die Mannschaft unbequem sein kann und sich nicht kampflos ihrem Schicksal ergibt. Lichtenberg darf sich im Titelrennen keinen weiteren Fehltritt leisten. Genau das verleiht dieser Partie eine nervöse Schärfe, die über das reine Tabellenbild hinausgeht.

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So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
14:00

SG Union 1919 Klosterfelde erlebt starke Tage. Nach dem 1:1 in Rathenow legte der Aufsteiger im Nachholspiel mit einem 1:0 gegen Mahlsdorf nach und kletterte auf 42 Punkte. Damit steht Klosterfelde auf Rang vier und mitten in einer bemerkenswert stabilen Saison. F.C. Hansa Rostock II gewann zuletzt 1:0 gegen Lichtenberg 47 und liegt mit 39 Punkten auf Platz sechs.

Das Hinspiel gewann Klosterfelde mit 3:2 in Rostock. Nun kommt es zum direkten Duell zweier Mannschaften, die sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen wollen. Für Klosterfelde wäre ein weiterer Sieg die Bestätigung eines starken Laufs. Hansa II hat mit dem Erfolg gegen Lichtenberg ebenfalls Rückenwind und gezeigt, dass die Mannschaft gerade gegen Topteams bestehen kann. Das riecht nach einem intensiven, engen Spiel.

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So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
15:30

Tennis Borussia Berlin steht mit 27 Punkten auf Rang 14 und hat nach dem klaren 1:5 bei SV Sparta Lichtenberg dringend Redebedarf auf dem Platz. Die Gäste vom SV Siedenbollentin reisen nach dem 3:1 gegen Dynamo Schwerin mit 36 Punkten und als Tabellensiebter an. Für TeBe ist dieses Heimspiel wichtig, um den Abstand zur Gefahrenzone nicht weiter schrumpfen zu lassen.

Das Hinspiel gewann Siedenbollentin mit 2:0. Die Gäste haben also gute Erinnerungen an dieses Duell, während TeBe auf Wiedergutmachung aus ist. Gerade nach der deutlichen Niederlage zuletzt wird man in Berlin auf ein anderes Gesicht hoffen. Siedenbollentin kann mit einem weiteren Erfolg das starke Mittelfeld festigen. Für die Gastgeber hingegen geht es um weit mehr: Ruhe, Stabilität und neue Zuversicht.

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