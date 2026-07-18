NOFV-Oberliga Nord: Rathenow unterliegt gegen Brandenburgligist

– Foto: Alexander Grimm, Andy Aulenbac

Ludwigsfelde hat im Testspiel beim FSV Optik Rathenow ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Brandenburgligist gewann die Partie gegen den Oberligisten mit 3:0 und durfte sich über einen erfolgreichen Auftritt freuen. Bereits in den kommenden Tagen stehen die nächsten Testspiele auf dem Programm.

Der FSV Optik Rathenow empfing den Ludwigsfelder FC zu einem weiteren Vorbereitungsspiel. Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Leander Dietz. Am Ende stand ein klarer 3:0-Erfolg für die Gäste aus der Brandenburgliga auf der Anzeigetafel. Damit durfte der Ludwigsfelder FC das Duell mit dem klassenhöheren Gegner erfolgreich abschließen und sich mit einem überzeugenden Resultat belohnen.

Frühe Führung als Grundlage

Bereits in der 14. Minute brachte Lennard Quanz den Ludwigsfelder FC mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Kaloyan Atanasov erhöhte in der 71. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine noch bessere Ausgangslage in der Schlussphase. Den Schlusspunkt setzte Magnus Paul in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Ergebnis sorgt für Rückenwind

Für den Ludwigsfelder FC war das deutliche Resultat ein gelungener Moment in der laufenden Vorbereitung. Ein Sieg gegen einen Vertreter der NOFV-Oberliga Nord verleiht Selbstvertrauen und liefert positive Impulse für die kommendend Aufgaben. Der FSV Optik Rathenow musste dagegen die Niederlage hinnehmen und wird die Partie als weiteren Baustein auf dem Weg zur neuen Spielzeit einordnen. Auch wenn in Testspielen das Ergebnis nicht allein im Mittelpunkt steht, hinterlässt ein klarer Erfolg ebenso wie eine deutliche Niederlage stets einen emotionalen Eindruck.

Rathenow richtet den Blick nach vorn

Schon in wenigen Tagen wartet auf den FSV Optik Rathenow die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln. Am Mittwoch, 22. Juli 2026, empfängt der Oberligist den SSV Havelwinkel Warnau aus der Lotto Landesliga Nord Sachsen-Anhalt. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Nach der Niederlage gegen den Ludwigsfelder FC bietet dieses Testspiel die nächste Möglichkeit, den Vorbereitungsstand weiter zu überprüfen und weitere Erkenntnisse für die anstehenden Pflichtaufgaben zu gewinnen. In der Phase der Saisonvorbereitung zählt jede Partie, um den eigenen Rhythmus zu finden und sich Schritt für Schritt auf den Saisonstart einzustellen.





Mi., 22.07.2026, 18:30 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 18:30 PUSH

Ludwigsfelde will den Schwung mitnehmen

Auch der Ludwigsfelder FC hat den Blick bereits auf die nächste Aufgabe gerichtet. Für die Mannschaft geht es am Freitag, 24. Juli 2026, zum SV Falkensee-Finkenkrug aus der Landesliga Nord Brandenburg. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr. Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg in Rathenow reist der Brandenburgligist mit viel Rückenwind in die nächste Begegnung. Das klare Resultat gegen den Oberligisten ist ein positives Signal innerhalb der Vorbereitung und soll nun möglichst auch im nächsten Testspiel bestätigt werden.



