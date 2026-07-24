 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

NOFV-Oberliga Nord: Ehemaliger DFB-Junior für den FCM Schwerin

In der NOFV-Oberliga Nord verlängert Ikenna Ojukwu seinen Vertrag und ehemaliger Junioren-Nationalspieler Franci Onwuzo beginnt beim FC Mecklenburg Schwerin einen neuen Lebensabschnitt.

von leo · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Köppen

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Der FC Mecklenburg Schwerin treibt seine Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. Während Ikenna Ojukwu dem NOFV-Nord-Oberligisten erhalten bleibt, verstärkt Francis Onwuzo den FCM und verbindet den Wechsel mit einem beruflichen Neuanfang.

Ojukwu bleibt dem FCM treu

Der FC Mecklenburg Schwerin kann auch in der kommenden Saison auf Ikenna Ojukwu bauen. Der Mittelfeldspieler setzt seinen gemeinsamen Weg mit dem Oberligisten fort und wird weiterhin das Trikot des FCM tragen.

Nach seinem Wechsel nach Schwerin im vergangenen September hat sich der Niederländer beim FC Mecklenburg sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt. Die anfängliche Herausforderung, sich in einem neuen Land und Umfeld zurechtzufinden, ist für ihn inzwischen einem Gefühl von Zuhause gewichen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch seine Mitspieler, Mitbewohner und das gesamte Trainerteam.

Die Vertragsverlängerung verbindet Ojukwu mit großer Dankbarkeit und dem Wunsch, seinen eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

In der Pressemitteilung des Vereins erläutert er: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für den FC Mecklenburg Schwerin spielen zu dürfen. Schwerin ist für mich zu einem Zuhause geworden und ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins. Die vergangenen Monate hatten ihre Höhen und Tiefen, aber genau daraus habe ich viel gelernt und konnte mich weiterentwickeln. Umso mehr freue ich mich, dass der Verein auf meine Qualitäten setzt. Das motiviert mich, weiter hart zu arbeiten, mich sportlich noch stärker einzubringen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.“

Lob vom Sportdirektor

Sportdirektor Stefan Lau würdigte die Entwicklung des Mittelfeldspielers und sieht weiteres Potenzial.

Er betont: „Ikenna hat sich toll entwickelt und nie aufgegeben. Diese Attribute werden ihm helfen, sich weitere Spielzeit zu erarbeiten.“

Onwuzo verstärkt das Mittelfeld

Mit Francis Onwuzo verstärkt der FC Mecklenburg Schwerin sein Team mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Der Neuzugang verfügt nach Angaben des Vereins über eine umfangreiche fußballerische Ausbildung. Seine Stationen im Nachwuchsbereich führten ihn unter anderem zu den Leistungszentren des FC St. Pauli, des VfL Wolfsburg und von RB Leipzig. Zudem lief Onwuzo für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf.

Auch im Herrenbereich sammelte Onwuzo bereits Erfahrung. Er spielte in der Regionalliga, zuletzt in der Oberliga sowie in der zweiten Liga Kroatiens.

Fußball und Beruf im Einklang

Mit dem Wechsel nach Schwerin beginnt für Francis Onwuzo zugleich ein neuer Lebensabschnitt. Neben dem Fußball wird er eine Ausbildung beim Sponsor Detlef Paulsen Betriebsausrüster GmbH aufnehmen.

Sportdirektor Stefan Lau sagt: „Francis ist ein erfahrener Defensivspezialist mit einer guten Körperlichkeit und Präsenz. Er hat viele Jahre auf die Karte Fußball gesetzt und wird nun eine Ausbildung bei unserem Sponsor Detlef Paulsen Betriebsausrüster GmbH beginnen.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem Präsidium, Frank, Sven und Johannes, die diesen Wechsel von Beginn an unterstützt und entscheidend begleitet haben.

Ich freue mich, dass Francis diesen Weg mit seiner kleinen Familie eingeschlagen hat und nun Fußball und Beruf in Einklang bringt", fügt er hinzu.

Neuanfang nach neuen Perspektiven

Für Onwuzo war die Entscheidung für den FC Mecklenburg Schwerin auch eine Entscheidung für die Zukunft.

„Ich hatte zwischenzeitlich bereits über ein Karriereende nachgedacht, bis dann der Anruf von Stefan Lau kam und er mich mit seiner positiven Art noch einmal überzeugt hat. Das gesamte Projekt beim FCM gefällt mir sehr und ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft. Besonders wichtig war für mich, einen Weg zu finden, Fußball und Beruf miteinander zu verbinden und gemeinsam mit meiner Familie einen neuen Abschnitt zu beginnen", erklärt er in der Pressemitteilung des Vereins.