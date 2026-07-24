NOFV-Oberliga Nord: Ehemaliger DFB-Junior für den FCM Schwerin

– Foto: Sascha Köppen

Der FC Mecklenburg Schwerin treibt seine Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. Während Ikenna Ojukwu dem NOFV-Nord-Oberligisten erhalten bleibt, verstärkt Francis Onwuzo den FCM und verbindet den Wechsel mit einem beruflichen Neuanfang.

Der FC Mecklenburg Schwerin kann auch in der kommenden Saison auf Ikenna Ojukwu bauen. Der Mittelfeldspieler setzt seinen gemeinsamen Weg mit dem Oberligisten fort und wird weiterhin das Trikot des FCM tragen.

Nach seinem Wechsel nach Schwerin im vergangenen September hat sich der Niederländer beim FC Mecklenburg sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt. Die anfängliche Herausforderung, sich in einem neuen Land und Umfeld zurechtzufinden, ist für ihn inzwischen einem Gefühl von Zuhause gewichen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch seine Mitspieler, Mitbewohner und das gesamte Trainerteam.

In der Pressemitteilung des Vereins erläutert er: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für den FC Mecklenburg Schwerin spielen zu dürfen. Schwerin ist für mich zu einem Zuhause geworden und ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins. Die vergangenen Monate hatten ihre Höhen und Tiefen, aber genau daraus habe ich viel gelernt und konnte mich weiterentwickeln. Umso mehr freue ich mich, dass der Verein auf meine Qualitäten setzt. Das motiviert mich, weiter hart zu arbeiten, mich sportlich noch stärker einzubringen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.“

Lob vom Sportdirektor

Sportdirektor Stefan Lau würdigte die Entwicklung des Mittelfeldspielers und sieht weiteres Potenzial.

Er betont: „Ikenna hat sich toll entwickelt und nie aufgegeben. Diese Attribute werden ihm helfen, sich weitere Spielzeit zu erarbeiten.“

Onwuzo verstärkt das Mittelfeld

Mit Francis Onwuzo verstärkt der FC Mecklenburg Schwerin sein Team mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Der Neuzugang verfügt nach Angaben des Vereins über eine umfangreiche fußballerische Ausbildung. Seine Stationen im Nachwuchsbereich führten ihn unter anderem zu den Leistungszentren des FC St. Pauli, des VfL Wolfsburg und von RB Leipzig. Zudem lief Onwuzo für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf.

Auch im Herrenbereich sammelte Onwuzo bereits Erfahrung. Er spielte in der Regionalliga, zuletzt in der Oberliga sowie in der zweiten Liga Kroatiens.