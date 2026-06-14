NOFV-Oberliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord
Berliner AK
Trainer: Murat Tik
Zugänge: Enes Gündüz (Eintracht Braunschweig II)
Abgänge: Malik Mawd (USA), Tjalf Geue (SV Babelsberg 03)
BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg), Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)
Abgänge: Julian Mätzke (FSV 63 Luckenwalde), Christoph Zorn (Karriereende), Mohamed-Ali El-Ahmar (Ziel unbekannt), Willi Noack (Ziel unbekannt), Justin Reichstein (Ziel unbekannt), Devis Meißner (Ziel unbekannt), Carl-Lennart Stöver (Ziel unbekannt), Eligius Hounsa (Ziel unbekannt), Tyson Richter (Pausiert)
FC Hertha 03 ZehlendorfTrainer:
Patrick HinzeZugänge:
Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Moritz Kessler (), Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949), Louis Samson (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC II), Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) Abgänge:
Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Niklas Doll (SpVgg Bayreuth) FSV Optik RathenowTrainer:
Ingo KahlischZugänge:
keineAbgänge:
Joshua Bateman (Unbekannt), Finn Hinze (Unbekannt), Gia Huy Phong (Unbekannt), Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (Unbekannt) Füchse BerlinTrainer:
Sanel BegzadicZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Union 1919 KlosterfeldeTrainer:
Lucio GeralZugänge:
keineAbgänge:
Caner Özcin (Ziel unbekannt), Maximilian Boritzki (Ziel unbekannt), Simo Collins (Ziel unbekannt), Richard Dannat (Ziel unbekannt), Philip Einsiedel (Ziel unbekannt), Finn Ernemann (Ziel unbekannt), Ian Kroh (Ziel unbekannt), Florian Lekaj (Ziel unbekannt), Henrik Markhoff (Ziel unbekannt), Vico Mücke (Ziel unbekannt), Vasile Soltan (Ziel unbekannt), Meuzinho Marcos Maleca (Ziel unbekannt), Paul Jost (SG Union 1919 Klosterfelde II) SV Lichtenberg 47Trainer:
Rudy Raab, Nils KohlschmidtZugänge:
keineAbgänge:
Sebastian Reiniger (Karriereende), Luis Millgramm (BSV Eintracht Mahlsdorf), Cederic Becker (Ziel unbekannt), Finn Hoffmann (Ziel unbekannt), Linus Jurschik (Ziel unbekannt) SV SiedenbollentinTrainer:
Christoph HakerZugänge:
Mike Eglseder (Greifswalder FC) Abgänge:
Nicolas Jesus Delpino (TSG Neustrelitz) SV Sparta LichtenbergTrainer:
Dragan KosticZugänge:
keineAbgänge:
Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (TuS Makkabi Berlin), Jeremy Gampe (), Lukas Noack (), Lukas Rehbein (), Yves Benjamin Brinkmann (), Ömer Toktumur (), Daniel Hänsch (), Florian Bäker (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin) Tennis Borussia BerlinTrainer:
Jeffrey Bosompem SeitzZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG NeustrelitzTrainer: Zugänge:
Nicolas Jesus Delpino (SV Siedenbollentin) Abgänge:
Luis Inderwisch (BFC Preussen), Mike Elstner (Abschied), Nick Höfer (Auslandsstudium in den USA), Luca Müller (Auslandsstudium in den USA), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Elias Höftmann (SV Tasmania Berlin), Thomas Franke (RSV Eintracht 1949) TuS Makkabi BerlinTrainer:
Ousmane BangouraZugänge:
Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg) Abgänge:
Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin), Bela Rebensburg (SV Wilhelmshaven), Abdoul Karim Soumah (Hallescher FC)