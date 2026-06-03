NOFV-Oberliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FC Viktoria 1889 BerlinTrainer:
Haydar HinisliZugänge:
keineAbgänge:
keineFSV Optik RathenowTrainer:
Ingo KahlischZugänge:
keineAbgänge:
Nima Amiri (gehört nicht mehr zum Kader) S.D. Croatia BerlinTrainer:
Mario JurcevicZugänge:
keineAbgänge:
Abdoul Aziz Conte (Polar Pinguin Berlin) SG Dynamo SchwerinTrainer:
Jano KlempkowZugänge:
keineAbgänge:
Moritz Schallhorn (SV Warnemünde), Yamen Hassoud (MSV Pampow) SG Union 1919 KlosterfeldeTrainer:
Lucio GeralZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Lichtenberg 47Trainer:
Rudy Raab, Nils KohlschmidtZugänge:
keineAbgänge:
keineSV SiedenbollentinTrainer:
Christoph HakerZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Sparta LichtenbergTrainer:
Dragan KosticZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Tasmania BerlinTrainer:
Pardis Fardjad-Azad, Bahman ForoutanZugänge:
keineAbgänge:
keineTennis Borussia BerlinTrainer:
Jeffrey Bosompem SeitzZugänge:
keineAbgänge:
Rene Schröder (SV Viktoria Potsdam) TSG NeustrelitzTrainer:
Thomas FrankeZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS Makkabi BerlinTrainer:
Ousmane BangouraZugänge:
keineAbgänge:
Johnathan Kapustin (FC Brandenburg 03), Gilles Cedric Kamdem (unbekannt), Ibrahima Sory Camara (unbekannt)
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