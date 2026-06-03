 2026-06-03T09:07:03.210Z

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NOFV-Oberliga Nord: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mathias Ginelli

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NOFV-Oberliga Nord
FC Viktoria
Klosterfelde
F.C. Hansa II
Tasmania

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord

Berliner AK
Trainer: Murat Tik
Zugänge: keine
Abgänge: Kaya Söylemez (FC Internationale Berlin), Furkan Yildirim (Unbekannt)

BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: keine
Abgänge: keine

F.C. Hansa Rostock II
Trainer: Christian Tiffert
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Anker Wismar
Trainer: Matthias Fink
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Haydar Hinisli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Optik Rathenow
Trainer: Ingo Kahlisch
Zugänge: keine
Abgänge: Nima Amiri (gehört nicht mehr zum Kader)

S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: keine
Abgänge: Abdoul Aziz Conte (Polar Pinguin Berlin)

SG Dynamo Schwerin
Trainer: Jano Klempkow
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Schallhorn (SV Warnemünde), Yamen Hassoud (MSV Pampow)

SG Union 1919 Klosterfelde
Trainer: Lucio Geral
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Lichtenberg 47
Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Siedenbollentin
Trainer: Christoph Haker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Tennis Borussia Berlin
Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Rene Schröder (SV Viktoria Potsdam)

TSG Neustrelitz
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Makkabi Berlin
Trainer: Ousmane Bangoura
Zugänge: keine
Abgänge: Johnathan Kapustin (FC Brandenburg 03), Gilles Cedric Kamdem (unbekannt), Ibrahima Sory Camara (unbekannt)

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