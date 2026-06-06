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NOFV-Oberliga Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der NOFV-Oberliga Nord.
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der NOFV-Oberliga Nord
Torhüter
Mateusz Mika (SV Tasmania Berlin): 28 Einsätze und vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche
Abwehr
Julian Rüh (F.C. Hansa Rostock II): 25 Einsätze, drei Tore und elf Nominierungen für die Elf der Woche
Philipp Behrend (BSV Eintracht Mahlsdorf): 27 Einsätze, ein Tor und zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Maximilian Stahl (TuS Makkabi Berlin): 19 Einsätze, fünf Tore und vier Nominierungen für die Elf der Woche
Mittelfeld
Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde): 30 Einsätze, elf Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
John Gruber (SV Lichtenberg 47): 25 Einsätze, 20 Tore und zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Manuel Härtel (TSG Neustrelitz): 25 Einsätze, 22 Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.