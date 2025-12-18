 2025-12-17T10:26:01.779Z

NOFV-Oberliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der NOFV-Oberliga Nord

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der NOFV-Oberliga Nord

Torhüter

Mateusz Mika (SV Tasmania Berlin)

---

Defensive

Julian Rüh (F.C. Hansa Rostock II)

Philipp Behrend (BSV Eintracht Mahlsdorf)

Joshua Bateman (FSV Optik Rathenow)

---

Mittelfeld

Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)

Sarwar Osse (SG Dynamo Schwerin)

Gabriel Ziegler (TSG Neustrelitz)

Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfeld)

---

Angriff

John Gruber (SV Lichtenberg 47)

Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

