NOFV-Oberliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Julian Rüh (F.C. Hansa Rostock II)

Philipp Behrend (BSV Eintracht Mahlsdorf)

Joshua Bateman (FSV Optik Rathenow)

---

Mittelfeld

Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)

Sarwar Osse (SG Dynamo Schwerin)

Gabriel Ziegler (TSG Neustrelitz)

Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfeld)

---

Angriff

John Gruber (SV Lichtenberg 47)

Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

