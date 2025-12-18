NOFV-Oberliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Mateusz Mika (SV Tasmania Berlin)
---
Julian Rüh (F.C. Hansa Rostock II)
Philipp Behrend (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Joshua Bateman (FSV Optik Rathenow)
---
Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)
Sarwar Osse (SG Dynamo Schwerin)
Gabriel Ziegler (TSG Neustrelitz)
Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfeld)
---
John Gruber (SV Lichtenberg 47)
Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________