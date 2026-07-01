– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
NOFV-Oberliga Nord: Der Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat heute offiziell den Spielplan für die NOFV-Oberliga Nord zur Saison 2026/27 veröffentlicht. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
So., 09.08.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - TuS Makkabi Berlin
So., 09.08.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - Berliner AK
So., 09.08.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 09.08.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - TSG Neustrelitz
So., 09.08.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 09.08.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 09.08.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - 1. FC Lok Stendal
So., 09.08.26 14:00 Uhr Füchse Berlin - SV Sparta Lichtenberg
2. Spieltag
So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - FC Anker Wismar
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - F.C. Hansa Rostock II
So., 16.08.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Lichtenberg 47
So., 16.08.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - SV Siedenbollentin
So., 16.08.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FSV Optik Rathenow
So., 16.08.26 14:00 Uhr Berliner AK - Füchse Berlin
So., 16.08.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FC Mecklenburg Schwerin
So., 16.08.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - Tennis Borussia Berlin
3. Spieltag
So., 30.08.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - Tennis Borussia Berlin
So., 30.08.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - TSG Neustrelitz
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 30.08.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - 1. FC Lok Stendal
So., 30.08.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - TuS Makkabi Berlin
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - Berliner AK
So., 30.08.26 14:00 Uhr Füchse Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf
4. Spieltag
So., 13.09.26 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - SV Lichtenberg 47
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SV Siedenbollentin
So., 13.09.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FSV Optik Rathenow
So., 13.09.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - Füchse Berlin
So., 13.09.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Sparta Lichtenberg
So., 13.09.26 14:00 Uhr Berliner AK - FC Mecklenburg Schwerin
So., 13.09.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Anker Wismar
So., 13.09.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - F.C. Hansa Rostock II
5. Spieltag
So., 20.09.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - FC Anker Wismar
So., 20.09.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 20.09.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - 1. FC Lok Stendal
So., 20.09.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - TuS Makkabi Berlin
So., 20.09.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - Tennis Borussia Berlin
So., 20.09.26 14:00 Uhr Berliner AK - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 20.09.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - TSG Neustrelitz
So., 20.09.26 14:00 Uhr Füchse Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde
6. Spieltag
So., 27.09.26 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - FSV Optik Rathenow
So., 27.09.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Füchse Berlin
So., 27.09.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Sparta Lichtenberg
So., 27.09.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - Berliner AK
So., 27.09.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Mecklenburg Schwerin
So., 27.09.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - F.C. Hansa Rostock II
So., 27.09.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Lichtenberg 47
So., 27.09.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Siedenbollentin
7. Spieltag
So., 11.10.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - F.C. Hansa Rostock II
So., 11.10.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - TuS Makkabi Berlin
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - Tennis Borussia Berlin
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FC Anker Wismar
So., 11.10.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - TSG Neustrelitz
So., 11.10.26 14:00 Uhr Berliner AK - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 11.10.26 14:00 Uhr Füchse Berlin - 1. FC Lok Stendal
8. Spieltag
So., 18.10.26 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - SV Sparta Lichtenberg
So., 18.10.26 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Berliner AK
So., 18.10.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 18.10.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - FC Mecklenburg Schwerin
So., 18.10.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Lichtenberg 47
So., 18.10.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SV Siedenbollentin
So., 18.10.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FSV Optik Rathenow
So., 18.10.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - Füchse Berlin
9. Spieltag
So., 25.10.26 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SV Lichtenberg 47
So., 25.10.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - FC Anker Wismar
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - F.C. Hansa Rostock II
So., 25.10.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 25.10.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 25.10.26 14:00 Uhr Berliner AK - 1. FC Lok Stendal
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - TuS Makkabi Berlin
So., 25.10.26 14:00 Uhr Füchse Berlin - Tennis Borussia Berlin
10. Spieltag
So., 01.11.26 13:30 Uhr 1. FC Lok Stendal - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 01.11.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - TSG Neustrelitz
So., 01.11.26 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FC Mecklenburg Schwerin
So., 01.11.26 13:30 Uhr SV Lichtenberg 47 - SV Siedenbollentin
So., 01.11.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FSV Optik Rathenow
So., 01.11.26 13:30 Uhr FC Anker Wismar - Füchse Berlin
So., 01.11.26 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Sparta Lichtenberg
So., 01.11.26 13:30 Uhr TuS Makkabi Berlin - Berliner AK
11. Spieltag
So., 08.11.26 13:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SV Siedenbollentin
So., 08.11.26 13:30 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Lichtenberg 47
So., 08.11.26 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 08.11.26 13:30 Uhr TSG Neustrelitz - 1. FC Lok Stendal
So., 08.11.26 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - TuS Makkabi Berlin
So., 08.11.26 13:30 Uhr Berliner AK - Tennis Borussia Berlin
So., 08.11.26 13:30 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FC Anker Wismar
So., 08.11.26 13:30 Uhr Füchse Berlin - F.C. Hansa Rostock II
12. Spieltag
So., 22.11.26 13:30 Uhr 1. FC Lok Stendal - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 22.11.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Mecklenburg Schwerin
So., 22.11.26 13:30 Uhr SV Siedenbollentin - FSV Optik Rathenow
So., 22.11.26 13:30 Uhr SV Lichtenberg 47 - Füchse Berlin
So., 22.11.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Sparta Lichtenberg
So., 22.11.26 13:30 Uhr FC Anker Wismar - Berliner AK
So., 22.11.26 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 22.11.26 13:30 Uhr TuS Makkabi Berlin - TSG Neustrelitz
13. Spieltag
So., 29.11.26 13:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - FSV Optik Rathenow
So., 29.11.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - 1. FC Lok Stendal
So., 29.11.26 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - TuS Makkabi Berlin
So., 29.11.26 13:30 Uhr TSG Neustrelitz - Tennis Borussia Berlin
So., 29.11.26 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Anker Wismar
So., 29.11.26 13:30 Uhr Berliner AK - F.C. Hansa Rostock II
So., 29.11.26 13:30 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SV Lichtenberg 47
So., 29.11.26 13:30 Uhr Füchse Berlin - SV Siedenbollentin
14. Spieltag
So., 06.12.26 13:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - 1. FC Lok Stendal
So., 06.12.26 13:00 Uhr FSV Optik Rathenow - Füchse Berlin
So., 06.12.26 13:00 Uhr SV Siedenbollentin - SV Sparta Lichtenberg
So., 06.12.26 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - Berliner AK
So., 06.12.26 13:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 06.12.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar - TSG Neustrelitz
So., 06.12.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 06.12.26 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf
15. Spieltag
So., 13.12.26 13:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - TuS Makkabi Berlin
So., 13.12.26 13:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Tennis Borussia Berlin
So., 13.12.26 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FC Anker Wismar
So., 13.12.26 13:00 Uhr TSG Neustrelitz - F.C. Hansa Rostock II
So., 13.12.26 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Lichtenberg 47
So., 13.12.26 13:00 Uhr Berliner AK - SV Siedenbollentin
So., 13.12.26 13:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FSV Optik Rathenow
So., 13.12.26 13:00 Uhr Füchse Berlin - FC Mecklenburg Schwerin
16. Spieltag
So., 20.12.26 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - FC Mecklenburg Schwerin
So., 20.12.26 13:00 Uhr Berliner AK - FSV Optik Rathenow
So., 20.12.26 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Siedenbollentin
So., 20.12.26 13:00 Uhr TSG Neustrelitz - SV Lichtenberg 47
So., 20.12.26 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - F.C. Hansa Rostock II
So., 20.12.26 13:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Anker Wismar
So., 20.12.26 13:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - Tennis Borussia Berlin
So., 20.12.26 13:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - Füchse Berlin
17. Spieltag
So., 14.02.27 13:30 Uhr FC Anker Wismar - 1. FC Lok Stendal
So., 14.02.27 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 14.02.27 13:30 Uhr SV Lichtenberg 47 - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 14.02.27 13:30 Uhr SV Siedenbollentin - TSG Neustrelitz
So., 14.02.27 13:30 Uhr FSV Optik Rathenow - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 14.02.27 13:30 Uhr Füchse Berlin - Berliner AK
So., 14.02.27 13:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SV Sparta Lichtenberg
So., 14.02.27 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - TuS Makkabi Berlin
18. Spieltag
So., 21.02.27 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Mecklenburg Schwerin
So., 21.02.27 13:30 Uhr TSG Neustrelitz - FSV Optik Rathenow
So., 21.02.27 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Siedenbollentin
So., 21.02.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SV Lichtenberg 47
So., 21.02.27 13:30 Uhr 1. FC Lok Stendal - F.C. Hansa Rostock II
So., 21.02.27 13:30 Uhr TuS Makkabi Berlin - FC Anker Wismar
So., 21.02.27 13:30 Uhr Berliner AK - SV Sparta Lichtenberg
So., 21.02.27 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - Füchse Berlin
19. Spieltag
So., 28.02.27 13:30 Uhr SV Lichtenberg 47 - 1. FC Lok Stendal
So., 28.02.27 13:30 Uhr SV Siedenbollentin - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 28.02.27 13:30 Uhr FSV Optik Rathenow - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 28.02.27 13:30 Uhr Füchse Berlin - TSG Neustrelitz
So., 28.02.27 13:30 Uhr SV Sparta Lichtenberg - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 28.02.27 13:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - Berliner AK
So., 28.02.27 13:30 Uhr FC Anker Wismar - Tennis Borussia Berlin
So., 28.02.27 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock II - TuS Makkabi Berlin
20. Spieltag
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar - FC Mecklenburg Schwerin
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV Optik Rathenow
So., 07.03.27 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - SV Siedenbollentin
So., 07.03.27 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Lichtenberg 47
So., 07.03.27 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - F.C. Hansa Rostock II
So., 07.03.27 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - Berliner AK
So., 07.03.27 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - SV Sparta Lichtenberg
So., 07.03.27 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - Füchse Berlin
21. Spieltag
So., 14.03.27 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - 1. FC Lok Stendal
So., 14.03.27 14:00 Uhr Füchse Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 14.03.27 14:00 Uhr Berliner AK - TSG Neustrelitz
So., 14.03.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 14.03.27 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FC Anker Wismar
So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - Tennis Borussia Berlin
So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - TuS Makkabi Berlin
22. Spieltag
So., 21.03.27 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FC Mecklenburg Schwerin
So., 21.03.27 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - FSV Optik Rathenow
So., 21.03.27 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Siedenbollentin
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SV Lichtenberg 47
So., 21.03.27 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 21.03.27 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - Berliner AK
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SV Sparta Lichtenberg
So., 21.03.27 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - Füchse Berlin
23. Spieltag
So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - 1. FC Lok Stendal
So., 04.04.27 14:00 Uhr Berliner AK - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 04.04.27 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 04.04.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - TSG Neustrelitz
So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - F.C. Hansa Rostock II
So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - FC Anker Wismar
So., 04.04.27 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - Tennis Borussia Berlin
So., 04.04.27 14:00 Uhr Füchse Berlin - TuS Makkabi Berlin
24. Spieltag
So., 11.04.27 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FC Mecklenburg Schwerin
So., 11.04.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar - FSV Optik Rathenow
So., 11.04.27 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Siedenbollentin
So., 11.04.27 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - TSG Neustrelitz
So., 11.04.27 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 11.04.27 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - Berliner AK
So., 11.04.27 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Sparta Lichtenberg
So., 11.04.27 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Füchse Berlin
25. Spieltag
So., 18.04.27 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - 1. FC Lok Stendal
So., 18.04.27 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 18.04.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 18.04.27 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - SV Lichtenberg 47
So., 18.04.27 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - F.C. Hansa Rostock II
So., 18.04.27 14:00 Uhr Füchse Berlin - FC Anker Wismar
So., 18.04.27 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - Tennis Borussia Berlin
So., 18.04.27 14:00 Uhr Berliner AK - TuS Makkabi Berlin
26. Spieltag
So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - FC Mecklenburg Schwerin
So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FSV Optik Rathenow
So., 25.04.27 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 25.04.27 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - TSG Neustrelitz
So., 25.04.27 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 25.04.27 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Berliner AK
So., 25.04.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SV Sparta Lichtenberg
So., 25.04.27 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - Füchse Berlin
27. Spieltag
So., 02.05.27 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - 1. FC Lok Stendal
So., 02.05.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 02.05.27 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Siedenbollentin
So., 02.05.27 14:00 Uhr Füchse Berlin - SV Lichtenberg 47
So., 02.05.27 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - F.C. Hansa Rostock II
So., 02.05.27 14:00 Uhr Berliner AK - FC Anker Wismar
So., 02.05.27 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - Tennis Borussia Berlin
So., 02.05.27 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - TuS Makkabi Berlin
28. Spieltag
So., 09.05.27 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - FC Mecklenburg Schwerin
So., 09.05.27 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 09.05.27 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde
So., 09.05.27 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - TSG Neustrelitz
So., 09.05.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar - BSV Eintracht Mahlsdorf
So., 09.05.27 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - Berliner AK
So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - SV Sparta Lichtenberg
So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - Füchse Berlin
29. Spieltag
So., 16.05.27 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - FC Mecklenburg Schwerin
So., 16.05.27 14:00 Uhr Füchse Berlin - FSV Optik Rathenow
So., 16.05.27 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SV Siedenbollentin
So., 16.05.27 14:00 Uhr Berliner AK - SV Lichtenberg 47
So., 16.05.27 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - F.C. Hansa Rostock II
So., 16.05.27 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - FC Anker Wismar
So., 16.05.27 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - Tennis Borussia Berlin
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - TuS Makkabi Berlin
30. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - 1. FC Lok Stendal
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SG Union 1919 Klosterfelde
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - TSG Neustrelitz
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - BSV Eintracht Mahlsdorf
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - Berliner AK
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Sparta Lichtenberg
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - Füchse Berlin