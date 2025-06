NOFV-Oberliga Nord: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

So., 03.08.25 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - SV Siedenbollentin

So., 03.08.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - Tennis Borussia Berlin

So., 03.08.25 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - TuS Makkabi Berlin

So., 03.08.25 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 03.08.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FC Anker Wismar

So., 03.08.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Tasmania Berlin

So., 03.08.25 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Sparta Lichtenberg

So., 03.08.25 14:00 Uhr Berliner AK - SG Dynamo Schwerin



2. Spieltag

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FSV Optik Rathenow

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - F.C. Hansa Rostock II

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Anker Wismar - S.D. Croatia Berlin

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SV Lichtenberg 47

So., 10.08.25 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 10.08.25 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Berliner AK

So., 10.08.25 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - TSG Neustrelitz

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - BSV Eintracht Mahlsdorf



3. Spieltag

So., 24.08.25 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 24.08.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FC Anker Wismar

So., 24.08.25 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - SV Tasmania Berlin

So., 24.08.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Sparta Lichtenberg

So., 24.08.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Siedenbollentin

So., 24.08.25 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Tennis Borussia Berlin

So., 24.08.25 14:00 Uhr Berliner AK - TuS Makkabi Berlin



4. Spieltag

So., 31.08.25 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - S.D. Croatia Berlin

So., 31.08.25 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - SV Lichtenberg 47

So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - Berliner AK

So., 31.08.25 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SG Dynamo Schwerin

So., 31.08.25 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - TSG Neustrelitz

So., 31.08.25 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FSV Optik Rathenow

So., 31.08.25 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - F.C. Hansa Rostock II



5. Spieltag

So., 14.09.25 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - FSV Optik Rathenow

So., 14.09.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Tasmania Berlin

So., 14.09.25 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - SV Sparta Lichtenberg

So., 14.09.25 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - SV Siedenbollentin

So., 14.09.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 14.09.25 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - TuS Makkabi Berlin

So., 14.09.25 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 14.09.25 14:00 Uhr Berliner AK - FC Anker Wismar



6. Spieltag

So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - Berliner AK

So., 21.09.25 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SG Dynamo Schwerin

So., 21.09.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - Tennis Borussia Berlin

So., 21.09.25 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - TSG Neustrelitz

So., 21.09.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - F.C. Hansa Rostock II

So., 21.09.25 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - S.D. Croatia Berlin

So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - SV Lichtenberg 47



7. Spieltag

So., 28.09.25 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - F.C. Hansa Rostock II

So., 28.09.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Siedenbollentin

So., 28.09.25 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 28.09.25 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - FSV Optik Rathenow

So., 28.09.25 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 28.09.25 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Anker Wismar

So., 28.09.25 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Tasmania Berlin

So., 28.09.25 14:00 Uhr Berliner AK - SV Sparta Lichtenberg



8. Spieltag

So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SG Dynamo Schwerin

So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - Tennis Borussia Berlin

So., 05.10.25 14:00 Uhr FC Anker Wismar - TuS Makkabi Berlin

So., 05.10.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - TSG Neustrelitz

So., 05.10.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - S.D. Croatia Berlin

So., 05.10.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Lichtenberg 47

So., 05.10.25 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - Berliner AK



9. Spieltag

So., 19.10.25 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - S.D. Croatia Berlin

So., 19.10.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FSV Optik Rathenow

So., 19.10.25 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - F.C. Hansa Rostock II

So., 19.10.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FC Anker Wismar

So., 19.10.25 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Tasmania Berlin

So., 19.10.25 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Sparta Lichtenberg

So., 19.10.25 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Siedenbollentin

So., 19.10.25 14:00 Uhr Berliner AK - BSV Eintracht Mahlsdorf



10. Spieltag

So., 26.10.25 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - TuS Makkabi Berlin

So., 26.10.25 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 26.10.25 14:00 Uhr FC Anker Wismar - TSG Neustrelitz

So., 26.10.25 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - SV Lichtenberg 47

So., 26.10.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 26.10.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - Berliner AK

So., 26.10.25 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SG Dynamo Schwerin

So., 26.10.25 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - Tennis Borussia Berlin



11. Spieltag

So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG Neustrelitz - SV Lichtenberg 47

So., 02.11.25 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - S.D. Croatia Berlin

So., 02.11.25 13:30 Uhr FC Anker Wismar - SV Tasmania Berlin

So., 02.11.25 13:30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SV Sparta Lichtenberg

So., 02.11.25 13:30 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Siedenbollentin

So., 02.11.25 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 02.11.25 13:30 Uhr SG Dynamo Schwerin - FSV Optik Rathenow

So., 02.11.25 13:30 Uhr Berliner AK - F.C. Hansa Rostock II



12. Spieltag

So., 09.11.25 13:30 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FC Anker Wismar

So., 09.11.25 13:30 Uhr SV Tasmania Berlin - TSG Neustrelitz

So., 09.11.25 13:30 Uhr SV Lichtenberg 47 - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 09.11.25 13:30 Uhr S.D. Croatia Berlin - Berliner AK

So., 09.11.25 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SG Dynamo Schwerin

So., 09.11.25 13:30 Uhr FSV Optik Rathenow - Tennis Borussia Berlin

So., 09.11.25 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - TuS Makkabi Berlin

So., 09.11.25 13:30 Uhr SV Siedenbollentin - FC Viktoria 1889 Berlin



13. Spieltag

So., 16.11.25 13:30 Uhr TSG Neustrelitz - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 16.11.25 13:30 Uhr SV Tasmania Berlin - SV Sparta Lichtenberg

So., 16.11.25 13:30 Uhr FC Anker Wismar - SV Siedenbollentin

So., 16.11.25 13:30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 16.11.25 13:30 Uhr TuS Makkabi Berlin - FSV Optik Rathenow

So., 16.11.25 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - F.C. Hansa Rostock II

So., 16.11.25 13:30 Uhr SG Dynamo Schwerin - S.D. Croatia Berlin

So., 16.11.25 13:30 Uhr Berliner AK - SV Lichtenberg 47



14. Spieltag

So., 23.11.25 13:30 Uhr TSG Neustrelitz - SV Sparta Lichtenberg

So., 23.11.25 13:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - Berliner AK

So., 23.11.25 13:30 Uhr SV Lichtenberg 47 - SG Dynamo Schwerin

So., 23.11.25 13:30 Uhr S.D. Croatia Berlin - Tennis Borussia Berlin

So., 23.11.25 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock II - TuS Makkabi Berlin

So., 23.11.25 13:30 Uhr FSV Optik Rathenow - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 23.11.25 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Anker Wismar

So., 23.11.25 13:30 Uhr SV Siedenbollentin - SV Tasmania Berlin



15. Spieltag

So., 30.11.25 13:30 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SV Siedenbollentin

So., 30.11.25 13:30 Uhr SV Tasmania Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 30.11.25 13:30 Uhr FC Anker Wismar - FSV Optik Rathenow

So., 30.11.25 13:30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - F.C. Hansa Rostock II

So., 30.11.25 13:30 Uhr TuS Makkabi Berlin - S.D. Croatia Berlin

So., 30.11.25 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Lichtenberg 47

So., 30.11.25 13:30 Uhr SG Dynamo Schwerin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 30.11.25 13:30 Uhr Berliner AK - TSG Neustrelitz



16. Spieltag

So., 07.12.25 13:00 Uhr SV Siedenbollentin - TSG Neustrelitz

So., 07.12.25 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 07.12.25 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Lichtenberg 47

So., 07.12.25 13:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - S.D. Croatia Berlin

So., 07.12.25 13:00 Uhr FC Anker Wismar - F.C. Hansa Rostock II

So., 07.12.25 13:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FSV Optik Rathenow

So., 07.12.25 13:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 07.12.25 13:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Berliner AK



17. Spieltag

So., 15.02.26 13:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Sparta Lichtenberg

So., 15.02.26 13:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Tasmania Berlin

So., 15.02.26 13:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - FC Anker Wismar

So., 15.02.26 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 15.02.26 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - TuS Makkabi Berlin

So., 15.02.26 13:00 Uhr Berliner AK - Tennis Borussia Berlin

So., 15.02.26 13:00 Uhr TSG Neustrelitz - SG Dynamo Schwerin

So., 15.02.26 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Siedenbollentin



18. Spieltag

So., 22.02.26 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - TSG Neustrelitz

So., 22.02.26 13:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 22.02.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar - SV Lichtenberg 47

So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Tasmania Berlin - S.D. Croatia Berlin

So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - F.C. Hansa Rostock II

So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Siedenbollentin - FSV Optik Rathenow

So., 22.02.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SG Dynamo Schwerin

So., 22.02.26 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - Berliner AK



19. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - SV Sparta Lichtenberg

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - SV Tasmania Berlin

So., 01.03.26 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FC Anker Wismar

So., 01.03.26 13:00 Uhr Berliner AK - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 01.03.26 13:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - TuS Makkabi Berlin

So., 01.03.26 13:00 Uhr TSG Neustrelitz - Tennis Borussia Berlin

So., 01.03.26 13:00 Uhr FSV Optik Rathenow - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 01.03.26 13:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Siedenbollentin



20. Spieltag

So., 08.03.26 13:00 Uhr FSV Optik Rathenow - TSG Neustrelitz

So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Tasmania Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SV Lichtenberg 47

So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Siedenbollentin - S.D. Croatia Berlin

So., 08.03.26 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - F.C. Hansa Rostock II

So., 08.03.26 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - Tennis Borussia Berlin

So., 08.03.26 13:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SG Dynamo Schwerin

So., 08.03.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar - Berliner AK



21. Spieltag

So., 15.03.26 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Sparta Lichtenberg

So., 15.03.26 13:00 Uhr Berliner AK - SV Tasmania Berlin

So., 15.03.26 13:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - FC Anker Wismar

So., 15.03.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 15.03.26 13:00 Uhr TSG Neustrelitz - TuS Makkabi Berlin

So., 15.03.26 13:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FSV Optik Rathenow

So., 15.03.26 13:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - SV Siedenbollentin



22. Spieltag

So., 22.03.26 13:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - TSG Neustrelitz

So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Siedenbollentin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 22.03.26 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Lichtenberg 47

So., 22.03.26 13:00 Uhr FSV Optik Rathenow - S.D. Croatia Berlin

So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - TuS Makkabi Berlin

So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Anker Wismar - Tennis Borussia Berlin

So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Tasmania Berlin - SG Dynamo Schwerin

So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - Berliner AK



23. Spieltag

So., 05.04.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Sparta Lichtenberg

So., 05.04.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Tasmania Berlin

So., 05.04.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - FC Anker Wismar

So., 05.04.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 05.04.26 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - F.C. Hansa Rostock II

So., 05.04.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FSV Optik Rathenow

So., 05.04.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 05.04.26 14:00 Uhr Berliner AK - SV Siedenbollentin



24. Spieltag

So., 12.04.26 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - TSG Neustrelitz

So., 12.04.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 12.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Lichtenberg 47

So., 12.04.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - TuS Makkabi Berlin

So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - Tennis Borussia Berlin

So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - SG Dynamo Schwerin

So., 12.04.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - Berliner AK



25. Spieltag

So., 19.04.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SV Sparta Lichtenberg

So., 19.04.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SV Tasmania Berlin

So., 19.04.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - FC Anker Wismar

So., 19.04.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - S.D. Croatia Berlin

So., 19.04.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - F.C. Hansa Rostock II

So., 19.04.26 14:00 Uhr Berliner AK - FSV Optik Rathenow

So., 19.04.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 19.04.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SV Siedenbollentin



26. Spieltag

So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - TSG Neustrelitz

So., 26.04.26 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - FC Anker Wismar

So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - TuS Makkabi Berlin

So., 26.04.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - Tennis Borussia Berlin

So., 26.04.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SG Dynamo Schwerin

So., 26.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - Berliner AK



27. Spieltag

So., 03.05.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - SV Sparta Lichtenberg

So., 03.05.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - SV Tasmania Berlin

So., 03.05.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Lichtenberg 47

So., 03.05.26 14:00 Uhr Berliner AK - S.D. Croatia Berlin

So., 03.05.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - F.C. Hansa Rostock II

So., 03.05.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FSV Optik Rathenow

So., 03.05.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 03.05.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SV Siedenbollentin



28. Spieltag

So., 10.05.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - TSG Neustrelitz

So., 10.05.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - SV Tasmania Berlin

So., 10.05.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - FC Anker Wismar

So., 10.05.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 10.05.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - TuS Makkabi Berlin

So., 10.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - Tennis Borussia Berlin

So., 10.05.26 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - SG Dynamo Schwerin

So., 10.05.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - Berliner AK



29. Spieltag

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - TSG Neustrelitz

So., 17.05.26 14:00 Uhr Berliner AK - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 17.05.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Lichtenberg 47

So., 17.05.26 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - S.D. Croatia Berlin

So., 17.05.26 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - F.C. Hansa Rostock II

So., 17.05.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Optik Rathenow

So., 17.05.26 14:00 Uhr FC Anker Wismar - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - SV Siedenbollentin



30. Spieltag

So., 31.05.26 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - SV Sparta Lichtenberg

So., 31.05.26 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Tasmania Berlin

So., 31.05.26 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - FC Anker Wismar

So., 31.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 31.05.26 14:00 Uhr S.D. Croatia Berlin - TuS Makkabi Berlin

So., 31.05.26 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - Tennis Borussia Berlin

So., 31.05.26 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SG Dynamo Schwerin

So., 31.05.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - Berliner AK