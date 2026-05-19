Allgemeines

NOFV-Oberliga Nord: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der NOFV-Oberliga Nord biegt auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.

1. SV Tasmania Berlin (Punktzahl: 64)
30. Spieltag: (A) BSV Eintracht Mahlsdorf (6.)

2. SV Lichtenberg 47 (Punktzahl: 61)
30. Spieltag: (H) Tennis Borussia Berlin (13.)

3. F.C. Hansa Rostock II (Punktzahl: 54)
30. Spieltag: (H) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)

4. TSG Neustrelitz (Punktzahl: 50)
30. Spieltag: (H) Berliner AK (12.)

5. SG Union 1919 Klosterfelde (Punktzahl: 49)
30. Spieltag: (H) SG Dynamo Schwerin (14.)

6. BSV Eintracht Mahlsdorf (Punktzahl: 46)
30. Spieltag: (H) SV Tasmania Berlin (1.)

7. SV Siedenbollentin (Punktzahl: 44)
30. Spieltag: (H) SV Sparta Lichtenberg (10.)

8. TuS Makkabi Berlin (Punktzahl: 41)
30. Spieltag: (A) S.D. Croatia Berlin (15.)

9. FC Anker Wismar (Punktzahl: 40)
30. Spieltag: (A) FSV Optik Rathenow (11.)

10. SV Sparta Lichtenberg (Punktzahl: 39)
30. Spieltag: (A) SV Siedenbollentin (7.)

11. FSV Optik Rathenow (Punktzahl: 36)
30. Spieltag: (H) FC Anker Wismar (9.)

12. Berliner AK (Punktzahl: 36)
30. Spieltag: (A) TSG Neustrelitz (4.)

13. Tennis Borussia Berlin (Punktzahl: 33)
30. Spieltag: (A) SV Lichtenberg 47 (2.)

14. SG Dynamo Schwerin (Punktzahl: 31)
30. Spieltag: (A) SG Union 1919 Klosterfelde (5.)

15. S.D. Croatia Berlin (Punktzahl: 19)
30. Spieltag: (H) TuS Makkabi Berlin (8.)

16. FC Viktoria 1889 Berlin (Punktzahl: 13)
30. Spieltag: (A) F.C. Hansa Rostock II (3.)

