NOFV-Oberliga Nord: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der NOFV-Oberliga Nord biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. SV Tasmania Berlin (Punktzahl: 49)
24. Spieltag: (H) TuS Makkabi Berlin (7.)
25. Spieltag: (A) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
26. Spieltag: (H) FC Anker Wismar (9.)
27. Spieltag: (A) TSG Neustrelitz (3.)
28. Spieltag: (A) SV Sparta Lichtenberg (10.)
29. Spieltag: (H) SV Siedenbollentin (8.)
30. Spieltag: (A) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
2. SV Lichtenberg 47 (Punktzahl: 48)
18. Spieltag: (A) FC Anker Wismar (9.)
24. Spieltag: (A) F.C. Hansa Rostock II (6.)
25. Spieltag: (H) S.D. Croatia Berlin (15.)
26. Spieltag: (H) TSG Neustrelitz (3.)
27. Spieltag: (A) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
28. Spieltag: (H) Berliner AK (11.)
29. Spieltag: (A) SG Dynamo Schwerin (12.)
30. Spieltag: (H) Tennis Borussia Berlin (13.)
3. TSG Neustrelitz (Punktzahl: 42)
24. Spieltag: (A) S.D. Croatia Berlin (15.)
25. Spieltag: (H) FC Anker Wismar (9.)
26. Spieltag: (A) SV Lichtenberg 47 (2.)
27. Spieltag: (H) SV Tasmania Berlin (1.)
28. Spieltag: (A) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
29. Spieltag: (A) SV Sparta Lichtenberg (10.)
30. Spieltag: (H) Berliner AK (11.)
4. SG Union 1919 Klosterfelde (Punktzahl: 38)
23. Spieltag: (H) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
24. Spieltag: (A) FSV Optik Rathenow (14.)
25. Spieltag: (H) F.C. Hansa Rostock II (6.)
26. Spieltag: (A) S.D. Croatia Berlin (15.)
27. Spieltag: (H) SV Lichtenberg 47 (2.)
28. Spieltag: (H) TSG Neustrelitz (3.)
29. Spieltag: (A) Berliner AK (11.)
30. Spieltag: (H) SG Dynamo Schwerin (12.)
5. BSV Eintracht Mahlsdorf (Punktzahl: 36)
23. Spieltag: (A) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
24. Spieltag: (H) Berliner AK (11.)
25. Spieltag: (A) SG Dynamo Schwerin (12.)
26. Spieltag: (H) Tennis Borussia Berlin (13.)
27. Spieltag: (A) TuS Makkabi Berlin (7.)
28. Spieltag: (H) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
29. Spieltag: (A) FC Anker Wismar (9.)
30. Spieltag: (H) SV Tasmania Berlin (1.)
6. F.C. Hansa Rostock II (Punktzahl: 36)
24. Spieltag: (H) SV Lichtenberg 47 (2.)
25. Spieltag: (A) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
26. Spieltag: (H) Berliner AK (11.)
27. Spieltag: (A) SG Dynamo Schwerin (12.)
28. Spieltag: (H) Tennis Borussia Berlin (13.)
29. Spieltag: (A) TuS Makkabi Berlin (7.)
30. Spieltag: (H) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
7. TuS Makkabi Berlin (Punktzahl: 34)
24. Spieltag: (A) SV Tasmania Berlin (1.)
25. Spieltag: (H) SV Sparta Lichtenberg (10.)
26. Spieltag: (A) SV Siedenbollentin (8.)
27. Spieltag: (H) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
28. Spieltag: (A) FSV Optik Rathenow (14.)
29. Spieltag: (H) F.C. Hansa Rostock II (6.)
30. Spieltag: (A) S.D. Croatia Berlin (15.)
8. SV Siedenbollentin (Punktzahl: 33)
24. Spieltag: (H) SG Dynamo Schwerin (12.)
25. Spieltag: (A) Tennis Borussia Berlin (13.)
26. Spieltag: (H) TuS Makkabi Berlin (7.)
27. Spieltag: (A) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
28. Spieltag: (H) FC Anker Wismar (9.)
29. Spieltag: (A) SV Tasmania Berlin (1.)
30. Spieltag: (H) SV Sparta Lichtenberg (10.)
9. FC Anker Wismar (Punktzahl: 31)
18. Spieltag: (H) SV Lichtenberg 47 (2.)
24. Spieltag: (H) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
25. Spieltag: (A) TSG Neustrelitz (3.)
26. Spieltag: (A) SV Tasmania Berlin (1.)
27. Spieltag: (H) SV Sparta Lichtenberg (10.)
28. Spieltag: (A) SV Siedenbollentin (8.)
29. Spieltag: (H) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
30. Spieltag: (A) FSV Optik Rathenow (14.)
10. SV Sparta Lichtenberg (Punktzahl: 30)
24. Spieltag: (H) Tennis Borussia Berlin (13.)
25. Spieltag: (A) TuS Makkabi Berlin (7.)
26. Spieltag: (H) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
27. Spieltag: (A) FC Anker Wismar (9.)
28. Spieltag: (H) SV Tasmania Berlin (1.)
29. Spieltag: (H) TSG Neustrelitz (3.)
30. Spieltag: (A) SV Siedenbollentin (8.)
11. Berliner AK (Punktzahl: 29)
24. Spieltag: (A) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
25. Spieltag: (H) FSV Optik Rathenow (14.)
26. Spieltag: (A) F.C. Hansa Rostock II (6.)
27. Spieltag: (H) S.D. Croatia Berlin (15.)
28. Spieltag: (A) SV Lichtenberg 47 (2.)
29. Spieltag: (H) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
30. Spieltag: (A) TSG Neustrelitz (3.)
12. SG Dynamo Schwerin (Punktzahl: 26)
18. Spieltag: (A) Tennis Borussia Berlin (13.)
24. Spieltag: (A) SV Siedenbollentin (8.)
25. Spieltag: (H) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
26. Spieltag: (A) FSV Optik Rathenow (14.)
27. Spieltag: (H) F.C. Hansa Rostock II (6.)
28. Spieltag: (A) S.D. Croatia Berlin (15.)
29. Spieltag: (H) SV Lichtenberg 47 (2.)
30. Spieltag: (A) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
13. Tennis Borussia Berlin (Punktzahl: 26)
18. Spieltag: (H) SG Dynamo Schwerin (12.)
24. Spieltag: (A) SV Sparta Lichtenberg (10.)
25. Spieltag: (H) SV Siedenbollentin (8.)
26. Spieltag: (A) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
27. Spieltag: (H) FSV Optik Rathenow (14.)
28. Spieltag: (A) F.C. Hansa Rostock II (6.)
29. Spieltag: (H) S.D. Croatia Berlin (15.)
30. Spieltag: (A) SV Lichtenberg 47 (2.)
14. FSV Optik Rathenow (Punktzahl: 26)
24. Spieltag: (H) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
25. Spieltag: (A) Berliner AK (11.)
26. Spieltag: (H) SG Dynamo Schwerin (12.)
27. Spieltag: (A) Tennis Borussia Berlin (13.)
28. Spieltag: (H) TuS Makkabi Berlin (7.)
29. Spieltag: (A) FC Viktoria 1889 Berlin (16.)
30. Spieltag: (H) FC Anker Wismar (9.)
15. S.D. Croatia Berlin (Punktzahl: 18)
24. Spieltag: (H) TSG Neustrelitz (3.)
25. Spieltag: (A) SV Lichtenberg 47 (2.)
26. Spieltag: (H) SG Union 1919 Klosterfelde (4.)
27. Spieltag: (A) Berliner AK (11.)
28. Spieltag: (H) SG Dynamo Schwerin (12.)
29. Spieltag: (A) Tennis Borussia Berlin (13.)
30. Spieltag: (H) TuS Makkabi Berlin (7.)
16. FC Viktoria 1889 Berlin (Punktzahl: 12)
24. Spieltag: (A) FC Anker Wismar (9.)
25. Spieltag: (H) SV Tasmania Berlin (1.)
26. Spieltag: (A) SV Sparta Lichtenberg (10.)
27. Spieltag: (H) SV Siedenbollentin (8.)
28. Spieltag: (A) BSV Eintracht Mahlsdorf (5.)
29. Spieltag: (H) FSV Optik Rathenow (14.)
30. Spieltag: (A) F.C. Hansa Rostock II (6.)