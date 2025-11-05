NOFV-Oberliga Nord: Berliner Trio kämpft um die Tabellenspitze

Der 12. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord steht ganz im Zeichen der Berliner Teams. Tasmania, Lichtenberg 47 und TuS Makkabi liegen punktgleich vorn – und alle drei müssen gegen unangenehme Gegner antreten. Während es im Tabellenkeller um den Anschluss geht, warten auf die Zuschauer enge Spiele mit viel Brisanz.

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde

Flutlicht, volle Konzentration und ein klarer Auftrag: Der SV Lichtenberg 47 will am Freitagabend gegen Aufsteiger SG Union Klosterfelde den nächsten Schritt im Titelrennen machen. Der souveräne 3:0-Erfolg in Neustrelitz war ein Statement – John Gruber, Christian Gawe und Sebastian Reiniger trafen früh und entschieden die Partie. Nun erwartet die Mannschaft ein anderes Spiel: Klosterfelde reist mit viel Selbstvertrauen an, nach dem 3:1 gegen Croatia. Besonders Caner Özcin, Doppeltorschütze der Vorwoche, ist in Topform. Lichtenberg 47 darf sich also keine Nachlässigkeiten erlauben, will man den Druck auf die Konkurrenz halten. ---

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin

Für den FSV Optik Rathenow war der 1:0-Erfolg in Schwerin Balsam auf die Seele. Nach schwierigen Wochen gelang ein Sieg – Luka Zdep traf nach Wiederanpfiff und bescherte seinem Team drei enorm wichtige Punkte. Doch nun kommt Tennis Borussia Berlin, und die Aufgabe könnte kaum schwerer sein. TeBe will nach der 0:1-Heimniederlage gegen Mahlsdorf Wiedergutmachung. Trainerteam und Fans erwarten eine Reaktion – trotz des Platzverweises gegen Jalil Abu Hejab, der diesmal fehlt. Rathenow wird wahrscheinlich auf Konter setzen, TeBe auf Ballbesitz – eine Partie, die Spannung und Emotionen verspricht. ---

Ein Aufsteiger mit beeindruckender Stabilität trifft auf ein abstiegsbedrohtes Traditionsteam: Siedenbollentin gegen Viktoria Berlin. Der Gastgeber bleibt auch nach elf Spielen schwer zu bezwingen und spielt eine herausragende Saison. Nur eine Niederlage steht bislang zu Buche – die Defensive gehört zu den stärksten der Liga. Viktoria dagegen reist mit neuem Selbstvertrauen an. Der 4:1-Erfolg gegen Sparta Lichtenberg war ein Befreiungsschlag. Andac Güleryüz glänzte mit zwei Treffern, Leart Halimi verwandelte sicher vom Punkt. Nun gilt es, diesen Schwung mitzunehmen – ein Erfolg in Siedenbollentin könnte die Wende im Abstiegskampf bedeuten. ---

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta FC Anker Wismar Anker Wismar

Zwei Teams, die den Anschluss nach oben suchen, treffen aufeinander. Sparta Lichtenberg musste sich zuletzt Viktoria Berlin überraschend deutlich mit 1:4 geschlagen geben und steht unter Zugzwang. Zu oft fehlte zuletzt die defensive Stabilität, um enge Spiele zu gewinnen. Der FC Anker Wismar hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, davor setzte es ein 0:3 gegen Tasmania Berlin. Auch die Hanseaten brauchen Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren. Es dürfte intensiv zugehen – ein Duell, das Kampfgeist und Konzentration verlangt. ---

Tasmania Berlin grüßt nach dem 3:0 in Wismar von der Tabellenspitze und will den Platz an der Sonne verteidigen. Mit Lukas Stagge, Nathaniel Amamoo und Pedro Vitor Cruz Magalhaes verfügen die Neuköllner über eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga. Doch auch die Defensive steht stabil – nur 14 Gegentreffer in elf Spielen. Die TSG Neustrelitz reist mit angeknackstem Selbstvertrauen an. Das 0:3 gegen Lichtenberg war ein Rückschlag, zumal man früh in Rückstand geriet. Trotzdem steckt viel Potenzial in der Mannschaft, die vor allem auswärts überraschen kann. ---

Für Croatia Berlin geht es um viel. Der Aufsteiger steht nach elf Niederlagen auf Platz 15 und muss dringend punkten, um den Anschluss zu halten. Beim 1:3 in Klosterfelde fehlte es an Stabilität, besonders in der Defensive. Der Berliner AK war zuletzt spielfrei, kann also mit frischen Kräften antreten. Die Mannschaft will punkten und den Abstand nach unten vergrößern. Beide Teams kämpfen mit offenem Visier – viel Einsatz, viele Emotionen sind garantiert. ---

Wenn Hansa Rostock II auf Dynamo Schwerin trifft, ist Brisanz im Spiel. Die junge Hansa-Elf musste am vergangenen Wochenende pausieren und ist heiß darauf, wieder anzugreifen. Zudem steht nun ein Duell zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern an. Dynamo Schwerin reist mit einer Enttäuschung im Gepäck an – das 0:1 gegen Rathenow war ein Rückschlag, den man in der Landeshauptstadt erst einmal verdauen musste. Doch das Duell in Rostock bietet die perfekte Gelegenheit zur Wiedergutmachung. ---

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf TuS Makkabi Berlin Makkabi