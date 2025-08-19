NOFV-Oberliga Nord 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Die Saison 2025/2026 läuft. Somit ist es Zeit, die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften herauszupicken – gemessen an Karten. Wie sieht es in der NOFV-Oberliga Nord aus?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
1. SV Lichtenberg 47 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
2. FC Hansa Rostock II 2,50 (5 / 0 / 0 / 0 / 5)
2. SV Siedenbollentin 2,50 (5 / 0 / 0 / 0 / 5)
2. Tennis Borussia Berlin 2,50 (5 / 0 / 0 / 0 / 5)
...
15. BSV Eintracht Mahlsdorf 6,00 (9 / 1 / 0 / 0 / 12)
16. FC Viktoria Berlin 6,50 (8 / 0 / 1 / 0 / 13)
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
So sieht die aktuelle Tabelle der NOFV-Oberliga Nord aus
1. SV Sparta Lichtenberg 2 2-0-0 6:0 6
2. Tennis Borussia Berlin 2 2-0-0 7:2 6
3. FC Anker Wismar 2 2-0-0 6:1 6
4. SV Lichtenberg 47 2 2-0-0 5:2 6
5. SG Dynamo Schwerin 2 1-1-0 4:3 4
6. BSV Eintracht Mahlsdorf 2 1-0-1 4:3 3
7. TuS Makkabi Berlin 2 1-0-1 2:2 3
8. SV Tasmania Berlin 2 1-0-1 1:1 3
9. SV Siedenbollentin (Auf) 2 1-0-1 3:4 3
10. F.C. Hansa Rostock II 2 1-0-1 2:3 3
11. S.D. Croatia Berlin (Auf) 2 1-0-1 1:3 3
12. Berliner AK 2 0-1-1 2:5 1
13. TSG Neustrelitz 2 0-0-2 2:5 0
14. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) 2 0-0-2 1:4 0
15. SG Union 1919 Klosterfelde (Auf) 2 0-0-2 1:4 0
16. FSV Optik Rathenow 2 0-0-2 0:5 0