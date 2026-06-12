NOFV-Oberliga: Drei Verbandsliga-Meister werden noch gesucht

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Die Spielzeit der Verbandsligen im Nordosten ist in den finalen Zügen. Dabei stehen drei Meister bereits fest, drei weitere werden in den kommenden Spieltagen noch ermittelt.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 28 21-6-1 84:13 69

2. SG Taucha 99 28 20-4-4 77:27 64

3. SG Handwerk Rabenstein 28 19-2-7 73:41 59

4. FV Dresden 06 Laubegast 28 19-3-6 80:48 57

5. FC Oberlausitz Neugersdorf 28 17-5-6 69:40 56

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 33 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin (steht als Meister fest)

Tabelle

1. Füchse Berlin 33 24-4-5 75:34 76

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 33 16-9-8 69:44 57

3. SV Empor Berlin 33 15-5-13 80:60 50

4. SC Charlottenburg 33 15-5-13 70:62 50

5. SFC Stern 1900 33 13-11-9 58:50 50

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt (Oder) 29 20-5-4 82:34 61

2. MSV 1919 Neuruppin 29 18-7-4 59:33 61

3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 29 14-7-8 61:38 49

4. Brandenburger SC Süd 05 29 16-4-9 51:35 48

5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 29 12-9-8 53:42 45

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels (steht als Meister fest)

Tabelle

1. SSC Weißenfels 28 22-1-5 69:24 67

2. SV Dessau 05 28 16-4-8 61:34 52

3. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 28 16-4-8 49:35 52

4. BSV Halle-Ammendorf 28 15-5-8 70:33 50

5. SV Fortuna Magdeburg 28 15-4-9 55:41 49

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena (steht als Meister fest)

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 29 22-5-2 111:40 71

2. SV 09 Arnstadt 29 19-4-6 61:28 61

3. 1. FC Eichsfeld 29 17-3-9 68:47 54

4. FC Thüringen Weida 29 16-6-7 61:43 54

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 29 14-6-9 76:48 48

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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