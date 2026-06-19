NOFV-Oberliga: Alle Verbandsliga-Meister stehen fest

– Foto: Jakob Reiche

Die Spielzeit der Verbandsligen im Nordosten ist in den finalen Zügen. Dabei stehen drei Meister bereits fest, drei weitere werden in den kommenden Spieltagen noch ermittelt.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 29 22-6-1 86:14 72

2. SG Taucha 99 29 21-4-4 80:29 67

3. FV Dresden 06 Laubegast 29 20-3-6 84:48 60

4. SG Handwerk Rabenstein 29 19-2-8 75:44 59

5. FC Oberlausitz Neugersdorf 29 17-6-6 70:41 57

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 34 25-4-5 81:34 79

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 34 17-9-8 71:45 60

3. SFC Stern 1900 34 15-10-9 61:49 55

4. SV Empor Berlin 34 16-5-13 82:60 53

5. TSV Mariendorf 1897 34 14-10-10 74:60 52

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt 30 21-5-4 83:34 64

2. MSV 1919 Neuruppin 30 19-7-4 61:34 64

3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 30 14-7-9 61:39 49

4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 30 13-9-8 57:44 48

5. Brandenburger SC Süd 05 30 16-4-10 51:38 48

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 29 23-1-5 70:24 70

2. SV Dessau 05 29 17-4-8 66:34 55

3. BSV Halle-Ammendorf 29 16-5-8 72:34 53

4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 29 16-4-9 50:37 52

5. SV Blau-Weiß Zorbau (Ab) 29 14-7-8 56:42 49

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 30 23-5-2 115:41 74

2. SV 09 Arnstadt 30 20-4-6 66:30 64

3. 1. FC Eichsfeld 30 18-3-9 72:49 57

4. FC Thüringen Weida 30 16-7-7 62:44 55

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 30 15-6-9 80:48 51

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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