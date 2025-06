NOFV-Oberliga: Abstiegsrelegation beginnt heute

Zur Oberliga-Abstiegsrelegation kommt es aufgrund der Situation in der Thüringenliga. In dieser führt der 1. SC Heiligenstadt die Tabelle vor dem letzten Spieltag an. Dieser hat auch Interesse am Oberliga-Aufstieg - allerdings nur im Falle der Meisterschaft. Der FC An der Fahner Höhe ist als Tabellenzweiter nur noch zwei Punkte zurück und hat noch ein zusätzliches Nachholspiel zu absolvieren, will aber nicht aufsteigen. Das bedeutet: Sollte der FC An der Fahner Höhe wieder Landesmeister werden, dann wird es keinen Aufsteiger aus Thüringen geben. Und für diesen möglichen Fall finden die beiden Relegationsspiele der Oberligisten statt. Diese beginnen am heutigen Mittwoch, dabei hat die BSG Wismut Gera Heimrecht.

Heute, 19:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera SC Staaken SC Staaken 19:00 PUSH