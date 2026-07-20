NOFV hat entschieden: In dieser Oberliga spielt der 1. FC Frankfurt Der Nordostdeutsche Fußballverband weist die Beschwerde des Aufsteigers und Meisters der Brandenburgliga ab. von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Nun ist es amtlich: Der Aufsteiger 1. FC Frankfurt bleibt in der Süd-Staffel der NOFV-Oberliga. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) teilt dazu mit:

"Beschwerde des 1. FC Frankfurt (Oder) gegen Staffeleinteilung zurückgewiesen Das Verbandsgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes hat die Beschwerde des 1. FC Frankfurt (Oder) gegen seine Einteilung in die Südstaffel der NOFV-Oberliga für die Saison 2026/2027 zurückgewiesen. Die vom Präsidium des NOFV am 26. Juni 2026 beschlossene Staffeleinteilung bleibt damit unverändert bestehen.

Der Verein hatte beantragt, die Präsidiumsentscheidung aufzuheben und ihn stattdessen der Nordstaffel zuzuordnen. Zur Begründung führte der 1. FC Frankfurt (Oder) insbesondere regionale Gesichtspunkte sowie eine aus seiner Sicht unverhältnismäßige wirtschaftliche und organisatorische Mehrbelastung an. Das Verbandsgericht bewertete die Beschwerde bereits wegen eines Formfehlers als unzulässig.