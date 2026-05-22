Nöttingen verteidigt dritten Rang: Essingen mit spätem Ausgleich

– Foto: Y. Le Madon

Am 33. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist an der Spitze das Gröbste geklärt: VfR Aalen steht als Meister fest, VfR Mannheim hat die Relegation sicher. Dahinter kam es bereits am Freitag zum Verfolgerduell.

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Diese Partie ist bereits in der Vorwoche gespielt worden – und sie hatte Gewicht. 1. CfR Pforzheim gewann mit 2:1 gegen VfR Mannheim und sammelte damit wichtige Punkte für die eigene Stabilität im Tabellenmittelfeld. Für Mannheim war die Niederlage ärgerlich, an der sicheren Teilnahme an der Relegation ändert sie jedoch nichts mehr. Für Pforzheim war dieses vorgezogene Spiel ein Befreiungsschlag, weil der Klub nun mit 48 Punkten deutlich entspannter auf den Rest der Saison schauen kann. Mannheim bleibt Zweiter und kann ohne Existenzdruck in die verbleibenden Aufgaben gehen. Dieses Ergebnis hat vor allem den Druck auf die Mannschaften darunter und dahinter erhöht.

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Auch dieses Spiel ist bereits ausgetragen worden. Karlsruher SC II gewann in Villingen mit 2:0 und hat sich damit den Klassenerhalt gesichert. Für Villingen war die Niederlage ärgerlich, aber nicht verheerend, weil der Aufsteiger mit 47 Punkten ebenfalls nicht mehr im ganz akuten Alarmbereich steckt. Gerade für Karlsruhe II war dieser vorgezogene Sieg von enormer Bedeutung. Die Mannschaft hat sich aus der gefährlichen Zone herausgearbeitet und kann den letzten Spieltag mit einer ganz anderen Ruhe angehen. Villingen bleibt im gesicherten Mittelfeld, auch wenn der Spieltag gezeigt hat, wie schnell in dieser Liga aus einem beruhigenden Polster wieder Spannung werden kann. ---

Beide Teams hatten den dritten Rang im Blick, am Ende verpasste der TSV Essingen die Chance näher heran zukommen. Nach 21 Minuten traf Marco Manduzio für das 1:0 des FC Nöttingen. Der Dritte sah lange Zeit nach dem Sieger aus, doch in der 81. Minute gelang Jannik Pfänder mit seinem 5. Saisontor der späte Ausgleich. ---

Morgen, 15:30 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FSV Hollenbach Hollenbach 15:30 PUSH

Dieses Spiel riecht nach purem Abstiegskampf. Türkspor Neckarsulm steht bei 33 Punkten, FSV Hollenbach bei 32. Mehr Direktduell geht kaum. Die Gastgeber kommen aus einem klaren 0:4 gegen Aalen, Hollenbach verlor in letzter Minute mit 1:2 gegen Villingen. Beide Mannschaften gehen also mit schmerzhaften Rückschlägen in diese Partie. Für Neckarsulm wäre ein Heimsieg fast ein Befreiungsschlag, für Hollenbach könnte ein Auswärtserfolg die ganze Lage drehen. Genau solche Spiele entscheiden oft nicht nur Tabellenplätze, sondern die Stimmung eines gesamten Saisonfinales. Die Nervosität wird greifbar sein, weil beide Klubs genau wissen, dass ein Fehltritt brutal teuer werden kann. ---

SSV Reutlingen hat mit dem 4:1 bei Karlsruhe II ein starkes Signal gesendet und steht nun bei 44 Punkten. Das ist gut, aber noch nicht endgültig beruhigend. Gegen den Türkischen SV Singen, der mit dem sensationellen 6:1 gegen Essingen auf 34 Punkte sprang, wartet deshalb ein Spiel, das tückischer kaum sein könnte. Singen reist mit neuem Mut an und hat gezeigt, dass diese Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal zu außergewöhnlichen Ergebnissen fähig ist. Reutlingen will den Abstand nach unten endgültig vergrößern, Singen braucht jeden Punkt. Das ist eines jener Spiele, in denen ein früher Treffer die gesamte Statik verändern kann. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Oberachern Oberachern VfR Aalen VfR Aalen 15:30 live PUSH

SV Oberachern hat mit dem späten 2:1 in Göppingen einen wichtigen Sieg eingefahren und sich auf 51 Punkte verbessert. Gegen den feststehenden Meister VfR Aalen wartet nun dennoch eine besondere Aufgabe, denn auch ohne Druck bleibt Aalen eine Mannschaft mit hoher Qualität und klarer Ordnung. Das 5:1 gegen Pforzheim hat das noch einmal deutlich gezeigt. Für Oberachern ist dieses Heimspiel trotzdem eine Chance. Der Druck liegt nicht auf den Gastgebern, aber ein weiterer Punktgewinn würde die Saison fast endgültig absichern. Aalen kann befreit aufspielen – und genau das macht den Meister oft so gefährlich. Wer gegen einen frisch gekrönten Tabellenführer antritt, bekommt selten Geschenke. ---

Hier steht ein echtes Nervenspiel an. TSG Backnang hat mit dem späten 2:1 in Gmünd Luft geholt und liegt nun bei 39 Punkten auf Rang elf. Doch sicher ist noch nichts. 1. Göppinger SV verlor trotz langem Widerstand 1:2 gegen Oberachern und steht mit 33 Punkten weiter mitten im Abstiegssumpf. Diese Partie ist für beide enorm wichtig. Backnang kann mit einem Heimsieg fast alles klarmachen, Göppingen dagegen braucht dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Gerade weil bis Rang elf noch vieles offen ist, hat dieses Duell große Wucht. Es ist kein schönes, leichtes Spiel – sondern eines, in dem jeder Ball nach Tabellenkampf aussieht. ---

Für FC Denzlingen ist die Lage klar: Der Abstieg steht bereits fest. Trotzdem kann die Mannschaft noch Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen – und genau das macht dieses Spiel für 1. FC Normannia Gmünd heikel. Die Gäste kommen aus einer bitteren 1:2-Niederlage gegen Backnang, bei der sie den möglichen Ertrag spät aus der Hand gaben. Gmünd steht bei 35 Punkten und ist damit alles andere als gerettet. Ein Auswärtssieg wäre Gold wert, ein weiterer Rückschlag könnte die Sorgen massiv verschärfen. In solchen Spielen liegt oft die größte Gefahr: Der Gegner ist abgestiegen, aber nicht unbedingt harmlos. Normannia braucht deshalb nicht nur Qualität, sondern auch Nerven. ---

Für FV Ravensburg geht es nach dem 0:1 in Nöttingen darum, eine starke Saison sauber zu Ende zu spielen. Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen geht es um weit mehr: Der 3:1-Sieg gegen Denzlingen hat Hoffnung zurückgebracht, aber bei 30 Punkten ist die Lage weiter höchst brisant. Jeder Punkt kann jetzt über den Klassenerhalt entscheiden. Bietigheim-Bissingen braucht also den nächsten Schritt, idealerweise schon in Ravensburg. Die Gastgeber stehen mit 53 Punkten deutlich stabiler da, doch auch sie wollen nach der Niederlage zuletzt eine Antwort geben. Für den FSV ist es ein Spiel unter Hochspannung: Wer hier punktet, hält sich am Leben. Wer leer ausgeht, schaut nervös auf alle anderen Plätze.