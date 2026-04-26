Nörvenich-Lauf endet Spektakulär, Golzheim schlägt 77

Misere der Borussia. – Foto: Juline Mittag

In der Kreisliga A Düren verschiebt sich die Tabelle hinter Spitzenreiter VfVuJ Winden: FC Golzheim nutzt seine Chance und klettert auf Rang zwei, während Schwarz-Weiß Düren spät jubelt. Spektakel liefert das Duell zwischen SG Nörvenich-Hochkirchen und Grün-Weiß Welldorf-Güsten.

Ein Spiel mit mehreren Wendungen sahen die Zuschauer beim SC Jülich/SV Hoengen. Bereits früh brachte Bilal Jerboui die Gastgeber in Führung (3.), ehe Philipp Lippert kurz vor der Pause ausglich (41.). Noch vor dem Seitenwechsel stellte Visar Behrami die Führung wieder her (45.), doch Burgwart blieb dran. Nach der Pause glich Lucca Heucken per Foulelfmeter aus (51.), ehe Joker Bastian Hammerschmidt die Partie zugunsten der Gäste drehte (75.). In der Nachspielzeit sorgte Lorenz Klee für den Ausgleich (90.+2), scheiterte jedoch kurz darauf mit einem weiteren Strafstoß an Phil Hensch (92.).

Zusätzlich schwächte sich Burgwart selbst: Jan Kurth (90.) und Nico Dorsel (94.) sahen jeweils Gelb-Rot, sodass die Gäste die Schlussphase in doppelter Unterzahl beenden mussten. Jülich ordnet sich weiterhin im Mittelfeld ein, während Burgwart im Tabellenkeller zwar punktet, aber wichtige Zähler liegen lässt.

Der BC Oberzier nutzte die anhaltende Schwächephase von Borussia Freialdenhoven und rückt auf Rang zwei vor. Zwar brachte Dustin Dekena die Gastgeber früh in Führung (8.), doch Hamid Ataie glich noch vor der Pause aus (25.). Im zweiten Durchgang kippte die Partie endgültig. Marvin Kornetzky brachte Oberzier in Führung (61.), kurz nachdem Andre Kranzhoff mit Rot vom Platz gestellt worden war (60.). In Überzahl legte Jannis Neulen wenig später nach (69.) und entschied die Begegnung. Für Freialdenhoven ist es die achte Niederlage in Folge (sieben in der Liga, einmal im Pokal), während Oberzier im Aufstiegsrennen weiter Boden gutmacht.

Beim Salingia Barmen setzte sich Schwarz-Weiß Düren knapp durch. Berkay Sisman brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch Tobias Bellartz stellte noch vor der Pause den Ausgleich her (34.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen, ehe Thomas Felder kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte (88.). Durch den Auswärtssieg rückt Schwarz-Weiß Düren weiter in die Spitzengruppe vor, während Barmen im Tabellenkeller kaum Boden gutmacht.

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln verpasste gegen den JSV Frenz einen Heimsieg. Chisom Ezeri brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, doch die Partie blieb offen. In der Schlussphase gelang Hans Cela der Ausgleich (90.), sodass Frenz einen wichtigen Punkt mitnimmt. Huchem-Stammeln reiht sich weiterhin im oberen Mittelfeld ein, während Frenz im Tabellenkeller zumindest ein Lebenszeichen sendet.

Zwischen Jugendsport Wenau und Viktoria Koslar entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Timo Seidel traf früh zur Führung (6.), ehe Fabrice Görich ausglich (21.). Ein weiterer Treffer von Leon Feka brachte Wenau nach vorne (73.), doch nur zwei Minuten später stellte Fabian Helmrich den Endstand her (75.). Zuvor war Louis Schulz mit einem Foulelfmeter gescheitert (23.), was sich im Nachhinein als verpasste Möglichkeit erwies. Wenau bewegt sich weiterhin im gesicherten Mittelfeld, Koslar sammelt einen wichtigen Zähler im unteren Tabellendrittel.

Im direkten Duell im oberen Drittel setzte sich der FC Golzheim gegen den FC Düren 77 durch. Bereits nach wenigen Sekunden traf Justin Rauße-Perse zur Führung (1.), ehe Vladyslav Barannikov den Ausgleich erzielte (17.). Im zweiten Durchgang brachte Niklas Koerfer die Gastgeber erneut nach vorne (64.). Golzheim klettert damit auf Rang zwei, Düren 77 muss sich im engen Verfolgerfeld neu sortieren.

Ein torreiches Spiel entwickelte sich zwischen der SG Nörvenich-Hochkirchen und Grün-Weiß Welldorf-Güsten. Nach der frühen Führung durch Max Ries (6.) glich Patrick Moll schnell aus (10.). Jan Pahl stellte auf 2:1 (27.), ehe Maximilian Knipprath kurz vor der Pause ausglich (44.). Noch vor dem Seitenwechsel traf Ben Grafen zur Führung (45.+3), die er im zweiten Durchgang ausbaute (83.). Zwar verkürzte Florian Storchmaier in der Schlussminute (90.), doch Welldorf-Güsten bringt den Vorsprung ins Ziel und festigt seine Position im oberen Tabellenbereich, während Nörvenich erneut ohne Ertrag bleibt.

Spieltext Winden - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

25. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden

So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau

So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen

Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen



26. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim

Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart

So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn

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