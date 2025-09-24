 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Nörvenich hofft auf weitere Punkte.
Nörvenich hofft auf weitere Punkte. – Foto: Günter Rosarius

Nörvenich hofft auf Punkte, Koslar auf Heimcoup gegen Winden

Kreisliga A Düren: Nörvenich/Hochkirchen muss nach Freialdenhoven, Koslar empfängt Winden und Primus Golzheim gastiert in Lohn.

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

In der Kreisliga A Düren geht es am Freitag mit dem Heimspiel von Borussia Freialdenhoven gegen die SG Nörvenich/Hochkirchen weiter, ehe am Samstag die zuletzt siegreiche Viktoria Koslar VfVuJ Winden empfängt. Tabellenführer FC Golzheim gastiert in Lohn. So läuft Spieltag 5:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Nörvenich

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
18:30live
Spieltext Welldorf - Düren 77

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
18:30live
Spieltext Koslar - SC Jülich/SV Ho...

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Oberzier

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Frenz - Barmen

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00
Spieltext Wenau - Winden

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Burgwart - SW Düren

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00
Spieltext Lohn - Golzheim

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

6. Spieltag
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart
So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar
So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier

7. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen
So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau
So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77

