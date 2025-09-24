Nörvenich hofft auf Punkte, Koslar auf Heimcoup gegen Winden

In der Kreisliga A Düren geht es am Freitag mit dem Heimspiel von Borussia Freialdenhoven gegen die SG Nörvenich/Hochkirchen weiter, ehe am Samstag die zuletzt siegreiche Viktoria Koslar VfVuJ Winden empfängt. Tabellenführer FC Golzheim gastiert in Lohn. So läuft Spieltag 5:
6. Spieltag
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart
So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar
So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier
7. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen
So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau
So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77