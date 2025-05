Nörten klettert, Remis in Braunschweig, Göttingen 05 und Kästorf klar

Im Kellerduell in Braunschweig sah es lange Zeit danach aus, als würde Lengede drei enorm wichtige Punkte mitnehmen, nachdem Justin Folchmann in der 16. Minute traf. Der sechste Sieg in Serie im direkten Duell war fast durch, doch in der Nachspielzeit stach Marley Oktay mit seinem 13. Saisontor zu und sicherte Acosta einen wichtigen Punkt, der den BSC punktgleich mit Rang zehn hievte.