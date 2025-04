Nörten-Hardenberg und Acosta trennen sich Remis im Kellerduell

Der Weg zur Revanche startete auch super für das Heimteam, nachdem Lukas Nensel in seinem vierten Spiel sein erstes Tor in der Landesliga schon nach acht Minuten erzielte. Die Führung hatte allerdings nicht wirklich lange Bestand und so glich Marley Oktay nur sechs Minuten später mit seinem elften Saisontor aus.

Kurz nach der Halbzeit flog dann Bent Friebe mit der Ampelkarte vom Platz und der SSV agierte in Unterzahl. "Wir waren in meinen Augen die bessere Mannschaft, auch noch in der zweiten Halbzeit in Unterzahl." sah Dennis Zeibig, Kapitän des SSV. Diese Überlegenheit münzte Lukas Duymelinck dann auch in den erneuten Führungstreffer um. Auch für ihn war es bereits das elfte Saisontor.

Doch auch, wie beim 1:0, hatte auch diese Führung nicht lange Bestand. Zwei Minuten nach dem 2:1 markierte der eingewechselte Mathis Mommertz das 2:2, was zeitgleich der Endstand war. "Acosta macht aus zwei Chancen zwei Tore. Wir hatten etwas mehr Chancen, machen aber auch nur zwei Tore." so Zeibig.

Am Ende steht aber ein 2:2-Remis auf der Anzeigetafel. Tabellarisch bedeutet dies, dass Acosta weiterhin einen Platz vor Nörten-Hardenberg auf Rang elf steht und 25 Punkte nach 21 Spielen gesammelt hat. Nörten-Hardenberg hat zwar nur 23 Punkte auf dem Konto, aber auch ein Spiel weniger gespielt. "Vor dem Hintergrund, dass wir eine Halbzeit zu zehnt war, ist es okay, aber es war mehr für uns drin." resümierte Dennis Zeibig abschließend. Beide Teams treten also etwas auf der Stelle im Abstiegskampf.