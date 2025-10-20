Nörten-Hardenberg bezwingt Sparta – 05 II siegt gegen SG Bergdörfer

Die Favoriten lieferten, die Kellerkinder kämpften um jeden Punkt. Herausragend: Nörten-Hardenberg mit fünf Treffern gegen Sparta, Göttingen 05 II mit klarer Überlegenheit gegen Bergdörfer. Auch Lenglern und Groß Ellershausen-Hetjershausen punkten auswärts.

SSV Nörten-Hardenberg (6.) – Sparta Göttingen (3.) 5:3 (2:0) Nörten-Hardenberg feierte einen spektakulären Heimsieg gegen Sparta. Hillemann (32.) und Ehrhardt (36.) legten früh vor, Reinholz (54.) und Ehrhardt erneut (64.) bauten die Führung aus. Sparta kam durch Sam (68.), Dogan (78.) und Kazan (86.) noch einmal heran, doch Stief (80.) sicherte den Sieg. Mit 17 Punkten rückt Nörten-Hardenberg ins obere Tabellenmittelfeld, Sparta (20 Punkte) verliert wertvollen Boden im Kampf um die Spitzenlätze.

1. SC Göttingen 05 II (5.) – SG Bergdörfer (9.) 3:0 (1:0) Göttingen 05 II konnte das Mittelfeldduell für sich entscheiden. Thesenvitz (36.) brachte die Gastgeber in Führung, Ewert (69.) und Frimpong (76.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Mit 18 Punkten festigt Göttingen 05 II den fünften Tabellenplatz, Bergdörfer (14 Punkte) verpasst den Sprung ins obere Mittelfeld.