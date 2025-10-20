Nörten-Hardenberg bezwingt Sparta – 05 II siegt gegen SG Bergdörfer

Die Favoriten lieferten, die Kellerkinder kämpften um jeden Punkt. Herausragend: Nörten-Hardenberg mit fünf Treffern gegen Sparta, Göttingen 05 II mit klarer Überlegenheit gegen Bergdörfer. Auch Lenglern und Groß Ellershausen-Hetjershausen punkten auswärts.
Nörten-Hardenberg feierte einen spektakulären Heimsieg gegen Sparta. Hillemann (32.) und Ehrhardt (36.) legten früh vor, Reinholz (54.) und Ehrhardt erneut (64.) bauten die Führung aus. Sparta kam durch Sam (68.), Dogan (78.) und Kazan (86.) noch einmal heran, doch Stief (80.) sicherte den Sieg. Mit 17 Punkten rückt Nörten-Hardenberg ins obere Tabellenmittelfeld, Sparta (20 Punkte) verliert wertvollen Boden im Kampf um die Spitzenlätze.
Göttingen 05 II konnte das Mittelfeldduell für sich entscheiden. Thesenvitz (36.) brachte die Gastgeber in Führung, Ewert (69.) und Frimpong (76.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Mit 18 Punkten festigt Göttingen 05 II den fünften Tabellenplatz, Bergdörfer (14 Punkte) verpasst den Sprung ins obere Mittelfeld.
Ein torloses Remis zwischen den Dostluk und TuSpo: Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld. Chancen waren Mangelware, Tore blieben aus. Dostluk bleibt weiterhin ohne Saisonsieg, TuSpo Petershütte holt den fünften Punkt auswärts.
Groß Ellershausen-Hetjershausen setzte sich auswärts gegen Werratal durch. Jonas Lange brachte die Gastgeber zunächst in Führung (48.), doch Apel (65.) und Ramadani (77.) drehten das Spiel. Beide Teams zeigten kämpferische Leistungen, doch die Gäste nutzten ihre Chancen effizienter. Mit diesem Sieg verbessert Groß Ellershausen-Hetjershausen seine Punkteausbeute auf 11 Zähler.
Lenglern startete stark und führte nach Treffern von Heider (32./34.) und Psotta (40.) bereits komfortabel zur Pause. Niedernjesa konnte erst in der 68. Minute durch Oetzel verkürzen. Die Gäste kontrollierten das Spiel bis zum Schlusspfiff und sichern sich wichtige drei Punkte. Lenglern (13 Punkte) bleibt damit über dem direkten Abstiegsbereich.
RSV Göttingen behielt im Duell gegen Rotenberg knapp die Oberhand. Jühne (30.) brachte die Gastgeber in Führung, Perczynski (51.) erhöhte auf 2:0. Erst in der Schlussminute konnte Diederich (90.) für den SV verkürzen, zu spät für einen Punktgewinn. RSV (20 Punkte) bleibt damit auf Platz vier, Rotenberg (14 Punkte) verpasst den Sprung ins obere Mittelfeld.