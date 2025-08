Nördlingen: Zwei weitere Neuzugänge aus Baden-Württemberg

Der TSV Nördlingen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Bayernligist hat sich mit Mario Szabo und Hakki Yildiz verstärkt. Beide waren zuletzt im benachbarten Baden-Württemberg akti. Der 22-jährige Defensivspezialist Szabo lief in der abgelaufenen Saison 2024/25 für den VfR Aalen in der Oberliga auf. Yildiz, 29 Jahre alt, war ein Aktivposten beim Bezirksligisten SV Neresheim und hat es in der letzten Saison auf 15 Torbeteiligungen gebracht.

Mit Mario Szabo können die Nördlinger einen Rückkehrer willkommen heißen, der vor seiner Zeit beim VfR Aalen im Jugendbereich des TSV ausgebildet wurde. "Mario bringt neben der Regionalliga-Erfahrung auch Zweikampfhärte, Tempo und Laufbereitschaft in unser Team. Ich hätte ihn gerne schon letzte Saison bei uns gesehen, bin aber nun umso glücklicher, dass es endlich geklappt hat", erläutert Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt.

Hakki Yildiz kann eine äußerst interessante Vita und sogar zwei Einsätze in der 3. Liga für den FC Erzgebirge Aue vorweisen. Vor seiner Zeit in Neresheim war der Kreativmann bereits für die SpVgg Greuther Fürth II und den VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern am Ball. "Mit Hakki kommt ein echter Straßenfußballer zurück nach Nördlingen. Wir haben gemeinsam in der Jugend gespielt und daher ist der Kontakt nie abgerissen. Aus seiner Zeit bei Erzgebirge Aue, Greuther Fürth und im Ausland konnte er unheimlich viel Erfahrung sammeln, was uns in dieser Saison sicherlich helfen wird", ist Brandt überzeugt.