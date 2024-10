Nöbel schmeißt bei den SF Friedberg hin

Joshofen-Bergheim ist nicht aufzuhalten Die SpVgg bleibt nach dem 2:0 gegen den FC Affing an der Tabellenspitze +++ TSV Friedberg jubelt im Stadtderby bei den Sportfreunden +++ Adelzhausen verliert mit Niederlage an Boden +++ Maximilian Heilgemeier lässt Inchenhofen jubeln +++ Aichach dreht Spiel gegen Pöttmes +++ Rennertshofen gleicht in der Nachspielzeit aus