Nochmals Verstärkung für den FC Baden - einige Wechsel bei Aufsteigern

FC Basel II

Trainer: Mario Cantaluppi

Zugänge:

Abgänge: Emmanuel Essiam (FC Aarau), Marvin Akahomen (FC Wil), Timm Klose (Rücktritt)



FC Bavois

Trainer: Bekim Uka

Zugänge: Loan Guignard (Yverdon-Sport FC II), Leonot Bajrami (FC Feronikeli U21/KOS), Logan Clément (FC Grand-Saconnex), Maxime Brenet (FC Portalban/Gletterens), Lucas Ribeiro (zuletzt FC Lausanne-Sport II), Miguel Rodrigues (Vevey-Sports)

Abgänge: Muamer Zeneli (ES Malley), Yanique Jospin Edoh (?), Robin Enrico (FC Portalban/Gletterens), Yann Kasai (FC Köniz)



FC Biel-Bienne

Trainer: Samir Chaibeddra

Zugänge: Tician Tushi (zuletzt FC Baden), Matthew Mäder (SR Delémont), Brian Beyer (VfL Osnabrück)

Abgänge: Ydris Regaïa (FC Besa Biel/Bienne), Ysias Hummel (FC Coffrane), Amin Hajoubi (FC Lausanne-Sport II/FC Grand-Saconnex), Kévin Djacko (?)



FC Breitenrain

Trainer: Edvaldo Della Casa

Zugänge: Aggée Wenzi (FC Bulle)

Abgänge: Bora Manuel Barry Balde (FC Bulle)



Diese Zu- und Abgänge tätigten die Klubs im Sommer



FC Bulle

Trainer: Julien Miere

Zugänge: Mohsen Abdeljaoued (FC Lausanne II), Bora Manuel Barry Balde (FC Breitenrain), Leandro Zbinden (Etoile Carouge FC)

Abgänge: Patrice Tinguely (SC Düdingen), Aggée Wenzi (FC Breitenrain), Arthur Ndebele (FC Portalban/Gletterens), Premtim Gashi (FC Prishtina Bern), Zemerart Lekaj (FC Langenthal)



FC Grand-Saconnex

Trainer: Jean-Michel Aeby

Zugänge: Theophilious Opoku-Mensah (SR Delémont), Matteo Regillo (FC Lausanne-Sport II), Wilfried Fred Capelton Etienne (CS Chênois), Yannis Kali (Lancy FC), Amin Hajoubi (FC Lausanne-Sport II/FC Biel-Bienne), Nils Pédat (FC Stade Nyonnais), Ismael Mpambani (Urania Genève Sport), Enzo Adeagbo (Etoile Carouge FC)

Abgänge: Seydou Kiendrebeogo (SC Cham), Samba So (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Erion Salihu (FC Ferizaj / Kosovo), Mehmet Günes (CS Chênois), Michel Oberlin (FC Stade-Payerne), Logan Clément (FC Bavois), Bradley Bavueza (?), Aliou Niang (FC Stade Lausanne-Ouchy)



FC Lugano II

Trainer: Sergio Zanetti

Zugänge: David Piffero (BSC Young Boys II)

Abgänge: Martino Novaresi (FC Collina d'Oro)



FC Luzern II

Trainer: Michel Renggli

Zugänge:

Abgänge: Demis Fiechter (Grasshopper Club Zürich II), Timon Näpfer (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Twain Bachmann (SC Cham II), Noe Theiler (SC Cham II)



FC Paradiso

Trainer: Manuele Blasi

Zugänge: Mikail Akdemir (FC Schaffhausen II), Giuseppe Macario (Yverdon Sport FC II), Merlin Hadzi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)

Abgänge: Claudio Bonanni (Sangiuliano City/ITA), Andrea Campello (FC Collina d'Oro), Edoardo Picozzi (Ciliverghe/ITA), Mickaël Facchinetti (Neuchatel Xamax), Luca Innocenti (Prato/ITA), Serigne Thioune (FC Locarno)



FC Rapperswil-Jona 1928 AG

Trainer: David Sesa

Zugänge: Samba So (FC Grand-Saconnex), Federico Crescenti (FC Vaduz), Timon Näpfer (FC Luzern II)

Abgänge: Fabio Dixon (?), Merlin Hadzi (FC Paradiso), Leon Duong (SC YF Juventus), Fabio Lymann (?)



FC Zürich II

Trainer: Dennis Hediger

Zugänge:

Abgänge: Patrice Kissling (FC Villefranche / FRA)



SC Brühl

Trainer: Denis Sonderegger

Zugänge:

Abgänge: Ivan Martic (Karriereende)



SC Cham

Trainer: Roland Schwegler

Zugänge: Diego Martin (SC Kriens), Mark Marleku (FC Schaffhausen), Seydou Kiendrebeogo (FC Grand-Saconnex)

Abgänge: Yago Gomes do Nascimento (Brasilien), Berzan Polat (FC Schötz), Gentrim Uka (FC Rotkreuz), Vitor Augusto Gregorio Cappellini (Assistenztrainer SC Cham II)



SC Kriens

Trainer: Gianluca Frontino

Zugänge: Jakob Löpping (zuletzt SV Werder Bremen II)

Abgänge: Diego Martin (SC Cham)



SR Delémont

Trainer: Anthony Sirufo

Zugänge: Suleyman Turkes (Manisa 1965 Spor/TÜR), Johan Kury (Yverdon Sport FC)

Abgänge: Gabriel Pereira Luiz (FC La Chaux-de-Fonds), Valton Behrami (Servette Genf), Matthew Mäder (FC Biel-Bienne), Theophilious Opoku-Mensah (FC Grand-Saconnex), Roman Huber (FC Ajoie-Monterri), Steve Antunes Coelho (FC Courtételle), Eliott Periat (FC Courtételle)



Vevey-Sports

Trainer: Jean-Philippe Lebeau

Zugänge: Baba Souare (zuletzt Châteaubriant/FRA), Luca Jaquenoud (zuletzt Yverdon Sport FC)

Abgänge: Noussayr Batbout (FC La Chaux-de-Fonds), Lucas Marin (?), Miguel Rodrigues (FC Bavois)