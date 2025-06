Nochmal gegen den Ball – B-1 treffen vor den Ferien auf VfB Oberweimar

Bevor die Sommerferien starten, treten unsere B1-Junioren am Samstag noch einmal in einem spannenden Duell gegen den VfB Oberweimar an. Beide Teams wollen zum Saisonabschluss alles geben und mit einem starken Auftritt überzeugen. Das Spiel wird von Tim Skatulla aus Jena geleitet, der die Schiedsrichter aus Mittelthüringen vertritt, da zeitgleich die Saisoneröffnung (2025/26) der Schiedsrichter in Bad Blankenburg stattfindet.





Sommerturnier E-Junioren von FSV Grün-Weiß Erfurt