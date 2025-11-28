"Nochmal alles raushauen" Eintracht Nordhorn empfängt Esens

Am Sonntag empfängt Eintracht Nordhorn den TuS Esens zum Aufsteigerduell, bei dem beide Teams eine gänzlich unterschiedliche Form haben. Für die Eintracht ist es das letzte Heimspiel des Jahres..

Das gibt Anlass für Eintracht-Coach Christoph Hemlein nochmal volle Power zu geben: "Letztes Heimspiel da wollen wir nochmal alles raushauen und 3 Punkte holen." Bisher gewann Nordhorn vier der sieben Heimspiele, während Esens in neun Auswärtsspielen nur drei Punkte sammelte.

Auch tabellarisch liegen zwischen den beiden Teams einige Plätze, was vor allem an der aktuellen Form liegt. Während Esens acht Spiele am Stück verlor und bis auf Platz 14 rutschte, Ist Eintracht Nordhorn seit acht Partien ungeschlagen und gewann sechs davon, sodass man auf dem achten Platz steht und aufgrund von Nachholspielen noch Kontakt zur Spitze aufnehmen kann.

Auch das Hinspiel ging mit 5:2 klar an Nordhorn, sodass die Vorzeichen eigentlich klar sind.

Anpfiff in Nordhorn ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr