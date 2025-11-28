„Nochmal alle Kraftreserven ausschöpfen“ – Geretsried hofft auf erfolgreichen Hinrunden-Abschluss

Der TuS Geretsried muss vor der Winterpause in der Abwehr improvisieren, hofft aber beim SV Heimstetten auf einen ähnlichen Erfolg wie im Sommer.

Zwar rückt Christian Wiedenhofer, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses pausieren musste, nach erfolgreich verlaufenem Abschlusstraining wieder in den Kader – aber wohl noch nicht in die Startelf. Dort fehlt auch Taso Karpouzidis, der die letzte Partie des Jahres aus privaten Gründen verpasst. Deshalb wird aller Voraussicht nach Robin Renger aus dem zentralen Mittelfeld eine Position nach hinten in die Abwehrreihe verschoben.

Ein letztes Mal die Trikots überstreifen müssen die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried, sofern ihnen das Wetter nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Für das Auswärtsspiel beim SV Heimstetten an diesem Samstag (14 Uhr) muss Trainer Daniel Dittmann nochmal kreativ werden, denn die personellen Probleme in der Abwehrkette haben sich auch durch die aufgezwungene Spielpause vom vergangenen Wochenende nicht deutlich verbessert.

Weiter wollte sich der TuS-Coach noch nicht in die Aufstellung schauen lassen. Einen defensiven Mittelfeldspieler wird es vermutlich noch treffen. „Es wird wohl eine Sechser-lastige Lösung“, so Dittmann, der darin für seine Mannschaft aber auch „super Chancen“ für den eigenen Spielaufbau sieht. „Wir haben da sehr viel Ballsicherheit, die Spieler agieren vorausschauend, das kann im Spiel ein Vorteil sein.“

Ob der Aufsteiger im ATS Sportpark erneut so stark auftrumpfen kann wie im Hinspiel, bleibt abzuwarten. „Das war definitiv ein gutes Spiel von uns“, erinnert sich der Geretsrieder Trainer an den 2:1-Erfolg vom 8. August, der gemessen an Spielanteilen und Torgelegenheiten deutlicher hätte ausfallen können. „Aber am Ende hat das Ergebnis gepasst“, stellt der Trainer fest.

Für den Klub aus dem Münchner Osten war es im August nach einem Stotterstart mit drei Unentschieden in Serie die erste Niederlage; der TuS begab sich auf einen kurzzeitigen Höhenflug. Inzwischen haben sich beide Vereine in der Tabelle wieder angenähert. Der SV hat sich unter Trainerin Sarah Romert auf Rang zehn hochgearbeitet; Liga-Neuling Geretsried belegt mit vier Punkten Rückstand Platz zwölf, weist aber mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Partien aktuell die bessere Tendenz auf.

„Es scheint viel von der Tagesform abhängig zu sein.“

Daniel Dittmann über den „unberechenbaren“ Gegner SV Heimstetten.

Heimstetten kam im selben Zeitraum auf zwei Siege und drei Niederlagen. „Sie sind im etwas unberechenbar, hopp oder top, teils spielen sie sehr gut, aber es scheint viel von der Tagesform abhängig zu sein“, mutmaßt Dittmann.

In diesem Punkt hofft der 25-Jährige zum Jahresabschluss auf Vorteile für sein eigenes Team. „Wir freuen uns alle auf das Spiel, werden nochmal alle Kraftreserven ausschöpfen, um das Jahr erfolgreich abzuschließen“, verspricht der TuS-Coach, der nicht verhehlen mag, dass er die Winterpause herbeisehnt.

Seit dem Trainingsbeginn am 14. Januar waren seinem Team wegen der Aufstiegsrelegation lediglich zwei Wochen Sommerpause vergönnt. „Das war maximal herausfordernd, mental wie physisch“, stellt Dittmann fest. „Aber wir haben den Sprung in die Bayernliga gepackt, sind im Soll.“ Seine Mannschaft wird unabhängig vom Ausgang der Partie in Heimstetten die Winterpause „überm Strich“ verbringen.