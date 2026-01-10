Noch zwölf Teams sind im Rennen

Landesligist Großrosseln sorgte in Brebach für eine echte Überraschung. Sie verwiesen drei Saarlandligisten auf die Plätze. Allerdings strapazierten sie die Nerven ihrer Fans in der Endrunde bis zur Grenze. Im Viertelfinale gewannen sie das Siebenmeterschießen mit 4:2 gegen Göttelborn, im Halbfinale das gleiche Szenario, nur diesmal hieß der Gegner SC Halberg Brebach und das Ergebnis lautete 5:3. Im Finale warteten dann die bis dahin ungeschlagenen Rastpfuhler, gegen die man in der Zwischenrunde noch 0:2 verloren hatte. Aber ess war der Tag der Rossler: Das 4:1-Endergebnis zeigt deutlich, dass der SCG sich die stattliche Siegprämie wirklich verdient hat.

Die SG Wadrill-Sitzerath schrammte haarscharf einer großen Überraschung vorbei, als sie im Halbfinale dem Oberligisten Diefflen im Siebenmeterschießen unterlagen. Diefflen hatte erst kurz vor dem Schlusspfiff die frühe Führung des Verbandsligisten (Torschütze Christopher Simon) durch Jannis Holbach egalisiert. Im Finale wartete dann der FC Wiesbach, seinerseits knapper 3:2-Sieger gegen den späteren Dritten SV Losheim. Das Endspiel ging dann klar an den FVD, der Wiesbach beim 6:2 keine Chance ließ und damit auch die Wiesbacher Hoffnungen aufs Masters beendeten.

Der FV Eppelborn bringt sich mit seinem zweiten Turniersieg wieder ins Rennen um einen Mastersplatz. Dabei zeigte der Oberligist vor allen in der Zwischen- und Endrunde eine taldellose Leistung und musste nur im Finale gegen den sehr angagierten FC Kandil in die Verlängerung. Überhaupt waren vier Mannchaften im Halbfinale, die sich allesamt bereits qualifiziert haben oder noch gute Chancen besitzen, den Sprung unter die besten Acht zu schaffen. So kann der 3. Platz der SG Lebach-Landsweiler gegen Quierschied in der Endabrechnung noch ganz wichtig werden. Für Eppelborn, Kandil und Lebach-Landsweiler fällt die Entscheidung über die Mastersteilnahme am kommenden Wochenende bei den Turnieren des SV Auersmacher und des FV Eppelborn.

Mit den 22,50 WP für den Sieg beim SV Hülzweiler ist die FSG Bous plötzlich wieder im Rennen. Dabei waren die Siege in der Endrunde gegen Amed Saar (5:3 n.E.), gegen Köllerbach (4:3) und gegen Schwalbach (2:0) allesamt schwer erkämpft. Weil nur die FSG Bous und die SF Köllerbach noch zwei Turniere spielen (sie nutzen die Eintagesveranstaltung in Riegelsberg), ist ihre Chance mit dem Turniersieg plötzlich wieder gegeben.

Der Masters-Titelverteidiger aus Auersmacher war bei der DJK Ballweiler nicht zu stoppen. Sie mussten allerdings in der Endrunde gegen Rohrbach im Viertelfinale beim 1:0-Sieg ebenso bis zum Schlusspfiff zittern, wie auch im Halbfinale beim 3:2 gegen den Gastgeber. Das Finale gegen die ambitionierten Limbacher war dann allerdings beim 4:1 eine klare Sache.

