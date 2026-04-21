Noch zwei Neue für die Eintracht Bad Kreuznacher holen Dennis Nemeth und Leart Rexhepi +++ Planungen für die neue Runde sollen zeitnah abgeschlossen sein von Mario Luge · Heute, 10:26 Uhr · 0 Leser

Zwei Neue für die Eintracht: Dennis Nemeth und Leart Rexhepi

BAD KREUZNACH. Die SG Eintracht hat noch zwei neue Akteure verpflichtet. Dennis Nemeth vom SKC Barbaros Mainz und Leart Rexhepi vom TSV Gau-Odernheim werden ab Sommer für den Bad Kreuznacher Verbandsligisten gegen den Ball treten.

Bis zum Ende der Woche stehen noch einige Gespräche im Nahe-Stadion an. „Mit zwei weiteren Zugängen sollte die Planung dann langsam abgeschlossen sein“, verrät Amin Ouachchen, der als Trainer die SGE ab Sommer übernehmen wird. Will heißen: Auch mit den Spielern des aktuellen Kaders ist man auf einem guten Weg. Hier soll bald Vollzug gemeldet werden. „Es war mir sehr wichtig, dass gerade die Leistungsträger bleiben.“ Neuzugang Nemeth ist 22 Jahre alt und eher in der Defensive zu Hause. In der Jugend wurde er schon früh beim TSV Schott Mainz ausgebildet, bevor er über den VfB Ginsheim und die TuS Marienborn bei Barbaros Mainz landete, dem aktuellen Verein des neuen Eintracht-Trainers. Amin Ouachchen beschreibt ihn als kopfball- und zweikampfstark. „Ein typischer Innenverteidiger.“

Ebenfalls Jahrgang 2003 ist Leart Rexhepi, der vom Oberliga-Aufsteiger der Vorsaison, dem TSV Gau-Odernheim, ins Nahe-Stadion wechselt. Im Aktivenbereich war der offensive Linksfuß ebenfalls bereits unterwegs bei Hassia Bingen und dem SV Gonsenheim, wo er in der Jugend Regionalliga-Luft geschnuppert hat. Planungen für die neue Saison nehmen Konturen an