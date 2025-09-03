Noch zwei Neue für den FC Schaffhausen - Bulle-Stürmer zu Rotkreuz

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Bavois

Trainer: Bekim Uka

Zugänge: Alexandre Nsakala (FC Grand-Saconnex), Alexandre Trabelsi (FC Biel-Bienne), Matteo Fedele (Sestri Levante/ITA), Gonçalo Filipe Figueiredo Simões (FC Paradiso), Loan Guignard (Yverdon Sport FC II), Djelaidin Amedoski (FC Sion U21), Romain Risse (2. Mannschaft), Liburn Azemi (BSC Young Boys II), Nathan Aymon (FC Savièse, Enzo Mougnol (SV Lafnitz/AUT)

Abgänge: Ridge Mobulu (FC Bulle), Oumar Sarr (FC Stade Nyonnais), Jonathan Horta Semedo (Vevey-Sports), Theo Rochat (FC Echallens Région), Elbasan Dzeljadini (FC Bosna NE), Axel Danner (?), Joël Mandaka (FC Lausanne-Sport II), Nicolas Popovich (Lancy FC), Leonot Bajrami (SC Dornach)



FC Biel-Bienne

Trainer: Samir Chaibeddra

Zugänge: Thoma Monney (FC Baden), Modibo Camara (US Orléans/FRA), Uros Vasic (FC Naters), Ilion Ssebunya (Vevey-Sports), Shaye Antoine Davies (SV Lyss), Olivier Cassange-Nzimbu (Lyon La Duchère/FRA), Helder Moises (FC Prishtina Bern), Noham Nekcha (BEJUNE U19), Jibril Djoumed Bouameur (FC Portalban/Gletterens), Mohamed Ali Gueddar (FC Swift Hesperingen), Levy Maltet (FC Black Stars Basel), Mahamadou Doucouré (FC Villefranche/FRA), Guélor Samba (FC La Chaux-de-Fonds), Evan Rossier (FC Paradiso), Dagui Felix Andre Paviot (Nîmes Olympique/FRA)

Abgänge: Evan Stadelmann (FC Breitenrain), Damian Kelvin (FC Lugano), Brian Beyer (FC Winterthur), Yann Massombo Litawumba (SCR Altach), Paolo Arrivas (FC Breitenrain), Raphael Radtke (FC Schaffhausen), Malko Sartoretti (FC Stade Lausanne-Ouchy), Jacel Rhodes (FC Prishtina Bern), Mahir Rizvanovic (Servette Genf II), Lois Ndema (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Loïc Williams Socka Bongué (Clermont Foot/FRA), Abdoulaye Coulibaly (FK Auda/LET), Alexandre Trabelsi (FC Bavois), Kelio Martella (SR Delémont), Nick Aningwu (SV Lyss), Lion de Oliveira (FC Stade Lausanne-Ouchy)



FC Breitenrain

Trainer: Alain Villard

Zugänge: Ciril Pahud (BSC Young Boys II), Tim Bühlmann (Thun Berner Oberland II), Neel Kissling (FC Schötz), Evan Stadelmann (FC Biel-Bienne), Paolo Arrivas (FC Biel-Bienne), Noel Gemperle (eigener Nachwuchs)

Abgänge: Robin Golliard (Yverdon Sport FC), Andri Rüegsegger (Rücktritt/Assistenztrainer), Kai Stampfli (FC Köniz), Robin Wildhaber (FC Prishtina Bern), Jan Meister (?), Kay Palma (2. Mannschaft)



FC Bulle

Trainer: Jean-Philippe Lebeau

Zugänge: Valton Behrami (SR Delémont), Dennis Wyder (SR Delémont), Mathis Giordano (SC Cham), Rinjala Raherinaivo (CS Chênois), Nathan Kisisa Kahumba (FC Grand-Saconnex), Ridge Mobulu (FC Bavois), Sacha Lopes (Yverdon Sport FC), Tom Murith (BSC Young Boys II)

Abgänge: Nick Berger (SG Barockstadt Fulda Lehnerz/DEU), Enrique Wild (FC Kreuzlingen), Ardit Meha (CS Romontois), Omar Félix Daf (US Concarneau/FRA), Mersim Asllani (FC Monthey), Bastian Gasser (FC Monthey), Albert Jordan Makoubé Ebongué (FC Portalban/Gletterens), Leandro Zbinden (FC Grand-Saconnex), Mohsen Abdeljaoued (FC Grand-Saconnex), Loïc Ombala (Vevey-Sports), Alexis Guérin (FC Chalon/FRA), Bora Manuel Barry Balde (FC Prishtina Bern), Kevin Mvele (Luxemburg), Mohamed-Salah Chaibi (FC Rotkreuz)



FC Grand-Saconnex

Trainer: Raphael Del Rosso

Zugänge: Fred Annor Mensah (Servette Genf II), Marie Dan Ben El (Lancy FC), Fabio Almeida (Meyrin FC), Adriatik Salihi (Servette Genf II), Jules Tomas (Servette Genf II), Beker Jules Matuvunu (Meyrin FC), Hajdar Munishi (Vevey-Sports), Leandro Zbinden (FC Bulle), Mohsen Abdeljaoued (FC Bulle), Leandro Zbinden (Etoile Carouge FC), Adam Abbas (Etoile Carouge FC), Paulo Gonçalves Wanzeler (FC Perly-Certoux)

Abgänge: Elmedin Avdic (FC Stade Nyonnais), Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), André Pinheiro (FC Onex), Matteo Rezzonico (FC Collex-Bossy), Benjamin Rasca (Signal FC Bernex-Confignon), Alexandre Nsakala (FC Bavois), Nils Pédat (FC Stade Nyonnais), Yannis Kali (Vevey-Sports), Edgar Dos Santos Goncalves (Urania Genève Sport), Amin Hajoubi (FC Lausanne-Sport II), Erwin Afua (?), Ange Emmanuel Dakouri (FC Stade-Payerne), Wilfried Fred Capelton Etienne (FC Collex-Bossy)



FC Kreuzlingen

Trainer: Kürsat Ortancioglu, Michael Pfister

Zugänge: Lars Musa (FC Tägerwilen), Lukas Zwahlen (SC YF Juventus), Arbnor Hasani (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Enrique Wild (FC Bulle), Elia Bartolomeo (FC St. Gallen II), Robin Wirth (FC Uzwil), Jeremy Chukwudum (FC St. Gallen U19), Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Gabriel Selmanaj (FC Winterthur II), Etienne Parente (FC St. Gallen II), Aadil Alleheri (Grasshopper Club Zürich II), Bennet Ukaj (ESV Südstern Singen/DEU)

Abgänge: Sven Bode (SC Konstanz-Wollmatingen/DEU), Altin Rrakaqi (FC Beringen), Benjamin Brändli (FC Tägerwilen), Altan Sayar (?), Midhad Arifagic (FC Arbon 05), Sinan Özcelik (FC Rorschach-Goldach), Philipp Juchli (?)



FC Lausanne-Sport II

Trainer: Manu Hervás

Zugänge: Amin Hajoubi (FC Grand-Saconnex), Tristan Diaz (Vevey-Sports), Joël Mandaka (FC Bavois), Adam St-Pierre (Vevey-Sports)

Abgänge: Nathan Pasquier (FC Portalban/Gletterens), Indy Duffour (Frankreich), Ismail Dia (Siena Saints/USA), Luc-Elvine Essiena Avang (Etoile Carouge FC)



FC Lugano II

Trainer: Andrea Vitali

Zugänge:

Abgänge: Damiano Plisko (FC Paradiso), Romeo Morandi (FC Paradiso), Niccolo Spinelli (FC Paradiso), Yannis Ryter (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Dion Dermaku (AC Bellinzona), Gianluca Pizzagalli (FC Paradiso), Andrea Cecchetto (SC Balerna), Elio Trochen (AC Bellinzona), Mattia Pomponio (AS Castello)



FC Luzern II

Trainer: Michel Renggli

Zugänge: Twain Bachmann (SC Cham II), Jasha Bracher (BSC Young Boys II), Bennett Gasser (FC Basel U19), Diego Heller (SC Kriens)

Abgänge: João Pedro Da Silva Lopes (FC Schötz), Dorde Komatovic (SC Kriens), Nando Toggenburger (SC Kriens), Marvin Bieri (SC Cham), Sven Haag (SC Cham), Nathan Wicht (FC Hertha 03 Zehlendorf/DEU), Elia Vogel (SC Buochs), Mattia Walker (Etoile Carouge FC), Marco Schuler (FC Hergiswil), Ian Horat (FC Hergiswil)



FC Paradiso

Trainer: Baldassare Raineri, Vincenzo Saladino

Zugänge: Angelo Francesco Carpani (AC Taverne), Nicolo Abazi (AC Taverne), Damiano Plisko (FC Lugano II), Romeo Morandi (FC Lugano II), Niccolo Spinelli (FC Lugano II), Federico Rasic (Civitanovese/ITA), Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Valentin Franco (Civitanovese/ITA), Hozan Rawan Osman (NEC Nijmegen U21/NED), Mikail Akdemir (FC Schaffhausen), Ivan Ivanaj (FC Schaffhausen II), Gianluca Pizzagalli (FC Lugano II), Giovanni D`Aprile (FC Crotone/ITA), Luca Benacquista (Pro Vercelli/ITA), Shahin Edougue (Yverdon Sport FC), Michel de Jesus Sousa (AC Bellinzona)

Abgänge: Mikail Akdemir (FC Schaffhausen), Merlin Hadzi (Hamrun Spartans/MAL), Oan Djorkaeff (Sanremese/ITA), Yannick Cotter (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT), Ottavio Garau (Ternana/ITA), Michele Foglia (FC Chiasso), Gonçalo Filipe Figueiredo Simões (FC Bavois), Jarell Njiiké Simo (Servette Genf II), Kiswend Tologo (Servette Genf II), Evan Rossier (FC Biel-Bienne), Elton Morina (Zug 94), Arthur Bandeira Diniz (AC Taverne), Katriel Islamaj (San Marino), Giuseppe Macario (Italien), Ardit Destani (KF Shkupi), Assane Faye (FC Locarno), Maurice Gomis (Chalkanoras Idaliou/GRI)



FC Schaffhausen

Trainer: Fabio Digenti

Zugänge: Fabian Gloor (AC Bellinzona), Danilo Del Toro (FC Vaduz), Stiljan Gegaj (SC Kriens), Altijan Istrefaj (Thun Berner Oberland II), Timo Harperink (SC Kriens), Raphael Radtke (FC Biel-Bienne), Colin Odutayo (FC Aarau), Mark Marleku (SC Cham), Mikail Akdemir (FC Paradiso), Daniel Kadima (SC Kriens), Renato Spachiou (FC Kosova), Brillani Soro (Neuchatel Xamax), Arnel Kujovic (VSG Altglienicke/DEU), Miguel Castroman (FC Thun), Adriano Rizvic (Olimpija Ljubljana U19/SVN), Nenad Pejic (FC Schaffhausen II), Théophil Bachmann (FC Wil II), Granit Islami (Vevey-Sports), Boris Babic (FC Lugano)

Abgänge: Stephan Seiler (FC Vaduz), Orges Bunjaku (FC Wil), Valon Hamdiu (Unirea Slobozia/RUM), Willy Vogt (AC Bellinzona), Gabriele De Donno (FC Vaduz), Aaron Appiah (Dobrudzha Dobrich/BUL), Karim Rossi (FK Schamachi/ASER), Olaf Kozlowski (Pogon Siedlce/POL), Eliseu Nadjack (FC Langenthal), Roy Gelmi (?), Bujar Lika (?), Michalis Agrimakis (?), Mauricio Willimann (FC Luzern), Carmine Chiappetta (FC Winterthur), Kristopher Da Graca (Krasava ENY/ZYP), Iwan Hegglin (FC Luzern), Elias Maluvunu (FC Winterthur), Florian Hoxha (Grasshopper Club Zürich), Isaac Kwabena Arthur (FC Basel II), Joel Berhane (Montana/BUL), Mikail Akdemir (FC Paradiso), Alessandro Bizzarri (AC Taverne),



FC Zürich II

Trainer: Burim Kukeli

Zugänge: Leo Buljan (FC Wil II), Tariq Blake (FC Dietikon), Marius Kaiser (FC 08 Villingen/DEU), Lukas Winzap (Zug 94)

Abgänge: Joseph Sabobo (Hapoel Beer Sheva/ISR), Zivko Kostadinovic (?)



SC Brühl

Trainer: Denis Sonderegger

Zugänge: Lars Traber (FC Vaduz), Kruno Basic (Djakovo Croatia/KRO), Tunahan Cicek (Batman Petrolspor/TÜR), Brendon Abazi (FC Schaffhausen II), Rafael Pereira Devisate Rodrigues (SC Austria Lustenau/AUT), Jean-Paul N Djoli (FC Langenthal), Metin Bahtiyari (FC Uzwil), Adrian Fernandez Baumgartner (FC St. Gallen II), Ardian Osmani (Grasshopper Club Zürich II)

Abgänge: Angelo Campos (FC Vaduz), André Luis Neitzke (Rücktritt), Claudio Holenstein (FC Uzwil), Daniele Vesco (SV Muttenz), Jorge Rans Almario Almario (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Dzenan Talic (FC Freienbach)



SC Cham

Trainer: Pascal Nussbaumer

Zugänge: Robin Belser (SV Schaffhausen), Ben Lüthi (Thun Berner Oberland II), Marvin Bieri (FC Luzern II), Joël Ris (SC Kriens), Sven Haag (FC Luzern II), Marin Wiskemann (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Eric Tia (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Jan Gehrig (SC Cham II), Janis Wyss (SC Cham II)

Abgänge: Mathis Giordano (FC Bulle), Mark Marleku (FC Schaffhausen), Diego Martin (Zug 94), Sofian Domoraud Operi (BSC Old Boys), Patrick Zajac (SC Kriens), Fabio Capone (FC Baden), Seydou Kiendrebeogo (SC YF Juventus), Simon Tschopp (SC YF Juventus)



SC Kriens

Trainer: Michael Winsauer

Zugänge: Martin Francois (SR Delémont), Dario Wälti (Thun Berner Oberland II), Dorde Komatovic (FC Luzern II), Nando Toggenburger (FC Luzern II), Timo Sollberger (Thun Berner Oberland II), Daoud Toure (SR Delémont), Patrick Zajac (SC Cham), Luca Romano (FC Winterthur II), Anel Sefer (Grasshopper Club Zürich II)

Abgänge: Joël Ris (SC Cham), Lars Hunn (FC Baden), Stiljan Gegaj (FC Schaffhausen), Timo Harperink (FC Schaffhausen), Noah Gabriel (SC Emmen), Daniel Kadima (FC Schaffhausen), Andi Ukmata (Vevey-Sports), Jakob Löpping (PIttsburgh Panthers/USA), Diego Heller (FC Luzern II)



Vevey-Sports

Trainer: Metin Karanguelle

Zugänge: David Alexandre Lokofe (Yverdon Sport FC II), Yohan Aymon (FC Sion), Yannis Kali (FC Grand-Saconnex), Andi Ukmata (SC Kriens), Jonathan Horta Semedo (FC Bavois), Valentin Carro (FC Echallens Région), Premtim Gashi (FC Prishtina Bern), Tony Romain Robert (Bourgoin B/FRA), Ylldrit Medziti (FC Köniz), Ozan Sahingöz (FC Stade-Lausanne-Ouchy II), Agonis Ukehaxhaj (FC Monthey), Loïc Ombala (FC Bulle), Joseph Nkodo Bitobo (Signal FC Bernex-Confignon), Nuno Nunes Pina (vereinslos)

Abgänge: Seydina Doumbia (RC Grasse/FRA), Ilion Ssebunya (FC Biel-Bienne), Quentin Fouley (GFA Rumilly Val/FRA), Luca Jaquenoud (FC Stade Nyonnais), Darian Yana (FC Stade Nyonnais), Guy Ntambu Mpemba (FC Châtel-St-Denis), Edon Beqiri (FC Rapid-Montreux), Tristan Diaz (FC Lausanne-Sport II), Adam St-Pierre (FC Lausanne-Sport II), Elyes Laouini (FC Saint-Prex), Allan Khiari (Portogruaro Calcio), Tiecoro Keita (Frankreich), Rolling Iyeti (?), Ayefouni Basile Ogouvide (?), Nicolas Grivot (?), Baba Souare (?), David Galeano (?), Sliman Alaoui (?), Art Ahmetaj (FC La Sarraz-Eclépens), Matteo Pizza (?), Granit Islami (FC Schaffhausen)

