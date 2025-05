Noch zwei Endspiele für Dachau 1865

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 tritt in Aystetten an. Es ist das erste von zwei Endspielen für die abstiegsbedrohten Dachauer.

Es ist das erste von zwei Endspielen für die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865. Mit Punkten aus den Partien beim SV Cosmos Aystetten am Sonntag (15 Uhr) und eine Woche später zuhause gegen Ehekirchen wollen die Dachauer die Abstiegsrelegation noch vermeiden.

Dabei geht Dachau in dieser Saison bereits mit dem dritten Trainer in ein Punktspiel. Nach Orhan Akkurt und Gökhan San, der vor wenigen Tagen zurücktrat (wir berichteten), hat Christian Doll übernommen, der 37 Jahre alte Spielertrainer der zweiten Mannschaft.

Doll, seit jeher ein Vollblutstürmer, hat als Spieler in vielen Mannschaften höherklassig gespielt, natürlich beim TSV Dachau (Bayernliga) sowie für den TSV Rain und Wacker Burghausen in der Regionalliga. Bayernliga spielte er auch für den FC Pipinsried, den BC Aichach, den TSV Aindling und den FC Ingolstadt II. Beim FC Bayern München war Doll in der U19-Bundesligamannschaft dabei.

„Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Wertingen sind wir jetzt in den letzten zwei Spielen mehr als gefordert, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und den Klassenerhalt zu sichern“, sagt 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann. „Wir erwarten von unseren Spielern gegen Aystetten eine engagierte Leistung, da muss der unbedingte Wille zu erkennen sein, die drei Punkte mitzunehmen.“ Mit dem Trainerwechsel habe man neue Impulse innerhalb der Mannschaft setzen können.

Aystetten ist eine Hürde, schon in der Vorrunde fügte der Aufsteiger den Dachauern eine empfindliche 2:3-Heimniederlage zu. Der ehemalige Bayernligaspieler Stefan Simonovic (35) und Raphael Marksteiner waren die überragenden Spieler, sie zerlegten die Defensive der Dachauer damals immer wieder.

Aktuell liegt der TSV 1865 auf Tabellenposition 14, eigentlich der erste Platz der Abstiegsrelegation. Dieser 14. Platz ist von zwei Seiten in Gefahr. Einmal ist der 15. Kaufering bis auf drei Punkte an die Dachauer herangerückt, gleiches gilt für die Tabellen-14. der anderen vier bayerischen Landesligen. Von den fünf Mannschaften, die in der Endabrechnung auf Rang 14 stehen, müssen jedoch nur drei in die Relegation. Die beiden Punktbesten bleiben in der Landesliga. Noch gehört Dachau 1865 hier dazu.

Aus Dachauer Sicht sollten es dennoch mindestens vier Punkte aus den beiden Partien sein, um nicht Gefahr zu laufen, die unangenehme Relegation spielen zu müssen. Auch Doll fordert von seinen Spielern die „richtige Einstellung und den Willen, bis ans Limit zu gehen. Wir werden uns bestmöglich auf das Spiel vorbereiten und alles Nötige dafür tun, um einen Auswärtssieg feiern zu können.“

Wir brauchen den Willen, bis ans Limit zu gehen.

65-Trainer Christian Doll