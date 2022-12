Noch zu früh für Hallenfußball Hallenfußball +++ Der SparkassenCup und seine Qualifikationsturniere in Bammental und Eppelheim müssen diesen Winter erneut passen

Der Kick unterm Hallendach ist nicht nur sportlich reizvoll, er ist ein Treffen vieler Vereine und Sportler. Man könnte von einer Art Fußballmesse sprechen, wenn in der kurzen Winterpause die Männer-Klubs aus dem Rhein-Neckar-Raum beim SparkassenCup in Ketsch, dem 1603-Cup in Bammental und dem Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier in Eppelheim zusammenkommen. Volles Haus ist traditionell auch beim SAP Cup für Frauen-Teams in der Rauenberger Mannaberghalle geboten.