Noch vor einem Jahr Landesliga - Gievenbecker wechselt nach Gütersloh

Eine Neuverpflichtung, die nicht unbedingt zu erwarten war, haben die Ostwestfalen nun bekannt gegeben. Der 27-jährige Hannes John wechselt vom Oberligisten 1. FC Gievenbeck zum FC Gütersloh. In 20 Einsätzen hat der offensive Mittelfeldspieler elf Scorerpunkte in der laufenden Spielzeit gesammelt. Zuvor hat er fünf Jahre bei der DJK Borussia Münster gespielt (2019-24), mit der er zweimal in die Landesliga aufgestiegen ist.

Im laufenden Kalenderjahr musste John vielfach aussetzen. Erst setzte ihn im Winter eine Muskelverletzung außer Gefecht. Dann zog er sich Anfang April eine Sprunggelenksverletzung zu (Riss des vorderen Außenbands). Damalige Prognose zur Ausfallzeit: vier bis sechs Wochen. Es dürfte mit einem "Abschieds-Einsatz" im Trikot des 1. FC Gievenbeck eng werden, da der nicht mehr ganz so junge Akteur seinen Karrieresprung in die Regionalliga sicherlich nicht gefährden möchte.

Auf seiner Homepage schreibt der 1. FC Gievenbeck:

Hannes John kann seit seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen den SV Lippstadt nicht auf dem Feld stehen, ein Außenbandriss zwingt den Zentrumsspieler zur Pause. Dass dieser Einsatz sein womöglich letzter im FCG- Trikot sein wird, hätte er selbst wohl zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht. Für den 27- jährigen hat sich eine einmalige Möglichkeit aufgetan, er wechselt zur kommenden Spielzeit 2025/26 in die Regionalliga West zum FC Gütersloh.

"Hannes hat unser Erwartungen menschlich wie sportlich mehr als erfüllt und wir alle gönnen ihm den Schritt vom einem zum anderen FCG von ganzem Herzen", sagt Carsten Becker, Sportlicher Leiter des 1.FC Gievenbeck. "Ich bin fest davon überzeugt, dass er auch dort zeigen wird, was für ein außergewöhnlich guter Kicker er ist." Wegen angesprochenem Verletzungspech kam John bislang nur auf 20 Oberliga- Einsätze für den FCG, 17 davon stand er in der Startelf. Der Sommerzugang von Landesligist Borussia Münster hat es auf Anhieb in die Startformation geschafft und in der starken Hinrunde sein großes Potential bewiesen, als er elf Torbeteiligungen (neun Tore, zwei Assists) in der Liga und jeweils zwei weitere in Kreis- und Westfelanpokal zum Erfolg beisteuern konnte. Dazu war er Teil des Mannschaftsrats und als erster Sommertransfer des neuen Trainerduos Torsten Maas und Steffen Büchter stets ein enger Ansprechpartner für das Trainerteam.

Kürzlich hat John sein Referendariat beendet - und ist nun persönlich wie beruflich bereit, den nächsten Schritt in der fußballerischen Karriere zu gehen: "Ich möchte mich von ganzem Herzen für das tolle, erfahrungs- und lehrreiche Jahr bei euch - der FCG-Familie - bedanken", sagt John: "Seit dem ersten Tag habe ich mich hier als Person und Fußballer sehr willkommen und wertgeschätzt gefühlt. Vor allem bin ich sehr dankbar dafür, ein Teil der FCG-Familie geworden zu sein und Freunde fürs Leben gefunden zu haben. In eurem freundschaftlichen und ambitionierten Umfeld, das sich vor allem durch die professionelle Arbeit des Trainerteams, aller Verantwortlichen und Ehrenamtlichen sowie aller Mannschaftskollegen auszeichnet, durfte ich mich sowohl auf und neben dem Feld fußballerisch und menschlich weiterentwickeln. Dafür werde ich euch immer dankbar sein und mit riesiger Freude auf gemeinsam erlebte Momente zurückblicken! Wenn ich nun in die Zukunft blicke, dann freue ich mich auf die durch euch mit ermöglichte neue spannende Herausforderung für mich und darauf, die engagierte Entwicklung des Vereins und der Mannschaft zu verfolgen. Für die Zukunft wünsche ich der FCG-Familie alles Gute und ganz viel Erfolg beim weiteren Wachsen!"