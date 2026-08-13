 2026-08-12T04:46:12.593Z

Vereinsnachrichten

Noch vor dem Saisonbeginn: Trainerwechsel in Dalheim und Brouch

Bonomi verlässt Brouch, Reiter folgt in Dalheim auf Carrette

von Paul Krier · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Thies Meyer

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FC Les Aiglons Dalheim

Wie Zweitdivisionär Dalheim am vergangenen Freitag auf Facebook mitteilte, haben der Verein und Trainer Jeremy Carrette in gegenseitigem Einverständnis entschieden, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Persönliche Gründe seien den Angaben zufolge ausschlaggebend gewesen.

In der Zwischenzeit haben die „Adler“ auch bereits einen Nachfolger vorgestellt: am Montag wurde bekannt, dass niemand Geringerer als der frühere Nationalspieler Benny Reiter die 1.Mannschaft aus Dalheim betreuen wird. Laut FuPa-Informationen wird er von Jeremy Neves assistiert werden.

FC Brouch

Eine ähnliche Situation gibt es auch beim FC Brouch aus der 3.Division: am Dienstag veröffentlichte der Verein eine Mitteilung in den sozialen Netzwerken, in der man die Trennung von Trainer Mike Bonomi bekanntgab. Auch hier habe man sich einvernehmlich getrennt und dies ebenfalls aus privaten Gründen. Über einen möglichen Nachfolger von Bonomi, der erst für die neue Saison verpflichtet worden war, liegen z.Z. noch keine Informationen vor.