Noch vor dem Saisonbeginn: Trainerwechsel in Dalheim und Brouch

Symbolbild – Foto: Thies Meyer

FC Les Aiglons Dalheim

Wie Zweitdivisionär Dalheim am vergangenen Freitag auf Facebook mitteilte, haben der Verein und Trainer Jeremy Carrette in gegenseitigem Einverständnis entschieden, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Persönliche Gründe seien den Angaben zufolge ausschlaggebend gewesen.

In der Zwischenzeit haben die „Adler“ auch bereits einen Nachfolger vorgestellt: am Montag wurde bekannt, dass niemand Geringerer als der frühere Nationalspieler Benny Reiter die 1.Mannschaft aus Dalheim betreuen wird. Laut FuPa-Informationen wird er von Jeremy Neves assistiert werden.