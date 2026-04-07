Noch völlig offen: Wie viele Teams müssen aus der Oberliga absteigen? Oberliga Süd +++ Der Blick auf die möglichen Abstiegsszenarien im Saisonendspurt von Kevin Gehring · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Bornemann

Zumindest ein Teilziel hat der 1. FC Lok Stendal erreicht. Mit dem 1:0-Überraschungserfolg beim Titelanwärter SC Freital hat der Aufsteiger am Ostermontag den vorletzten Tabellenplatz der NOFV-Oberliga Süd verlassen und sich auf Rang 14 vorgeschoben. Welchen Platz es aber schlussendlich für den Klassenerhalt benötigt, ist aktuell noch völlig offen.

Knackpunkt ist in diesem Fall der Aufstieg zur und der Abstieg aus der 3. Liga. Beides entscheidet darüber, wie viele Teams aus der Oberliga am Saisonende den Gang nach unten antreten müssen. Zumindest in der Abstiegsfrage aus Liga drei scheint es schon eine Antwort zu geben: Angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dürfte der FC Erzgebirge Aue im Endspurt wohl kaum noch zu retten sein.

Völlig offen ist dagegen der zweite Teilaspekt: Die Frage nach dem Drittliga-Aufsteiger wird sich erst Ende Mai klären. Dann nämlich, wenn der Meister/Teilnehmer der Regionalliga Nordost - voraussichtlich der 1. FC Lokomotive Leipzig - die beiden Relegationsspiele gegen den Vertreter aus Bayern absolviert hat. Scheitert der Nordost-Vertreter in der Relegation, erhöht sich die Zahl der Absteiger. Wir blicken auf die vier (noch) möglichen Szenarien - vorausgesetzt, es gibt keine Rückzüge aus der Oberliga. Kein Absteiger aus Liga 3 und ein Aufsteiger Das wäre das Best-Case-Szenario für die Regional- und entsprechend auch für die Oberligisten im Abstiegskampf. Angesichts der sportlich fast auswegslosen Lage des FC Erzgebirge Aue ist es allerdings auch das unrealistischste Szenario.