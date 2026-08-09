Noch vier Bezirksliga-Teams mit makelloser Bilanz Nach dem zweiten Bezirksliga-Spieltag stehen vier Teams mit der Maximalausbeute von sechs Punkten dar +++ Das Spiel zwischen Fontana Finthen und FSV Saulheim muss unterbrochen werden von Michael Heinze · Gestern, 21:10 Uhr · 0 Leser

Nieder-Olms Leonard Fabi (rechts) schießt auf das Tor von Budenheim-Keeper Jonas Lehr. – Foto: Kristina Schäfer

Rheinhessen. Nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen weisen nur noch vier Teams eine makellose Bilanz auf. Spitzenreiter bleibt Fontana Finthen (3:0 gegen Saulheim), gefolgt von Horchheim (4:1 gegen Zornheim), Nieder-Olm (3:1 gegen Budenheim) und Mommenheim (1:0 gegen Gau-Odernheim II). Das Duell VfL Gundersheim gegen Bretzenheim 46 II musste ausfallen. "Leider ist der Kunstrasen bei uns noch nicht so weit, dass wir darauf spielen können", so VfL-Co-Trainer Martin Ritter.

In der ersten Halbzeit hatte Saulheim leichte Vorteile. "Die Gäste hatten gute Möglichkeiten, wir mussten zweimal auf der Linie retten", so Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana. "Wir konnten unsere Chancen dagegen nutzen. Überschattet wurde die Partie von einer kurzzeitigen Spielunterbrechung aufgrund einer rassistischen Beleidigung gegen einen unserer Spieler." Saini wörtlich: "Ein Spieler von uns mit asiatischer Herkunft wurde beleidigt, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen." Dazu FSV-Co-Trainer Damian Szymkow: "Keiner unserer Spieler in unmittelbarer Nähe hat etwas mitbekommen. Da wir selbst Spieler aus allerlei Ländern und Kontinenten im Team haben, passt das nicht ins Bild." Nach dem Wechsel geriet die Fontana unter Druck. "Saulheim hätte den Ausgleich erzielen können", so Saini. "Wir haben uns mit großem Einsatz in jeden Zweikampf und in zahlreiche Schüsse geworfen. Vor allem defensiv war es eine starke Leistung."

"Wir hatten jetzt das zweite Mal in Folge die Situation, dass wir wieder sehr schlecht ins Spiel kommen und dem Rückstand hinterher laufen, auch ein bisschen pennen", klagte Zornheims Coach Marco Jantz. "Beim zweiten Gegentor sehen wir auch nicht so gut aus. Wir haben wirklich viele Großchancen – und machen viel zu wenig draus. Nach dem Anschlusstreffer waren wir voll im Spiel, kriegen aber direkt im Gegenzug ein Ping-Pong-Tor nach einer Ecke. Danach war es schwierig." Fazit von Jantz: "Es hätte auch ganz anders laufen können."

"Wir hatten mehrere Riesenchancen, sind aber immer wieder am starken Gäste-Torwart Pascal Berdel gescheitert", berichtete Basara-Coach Alessio Elbert. In der 35. Minute mussten die Mainzer Japaner den Torwart wechseln. "Kazuya Toyooka ist im Strafraum mit Yuma Kobayashi und Eisho Suzuki zusammengeprallt", so Elbert - Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Die Platzherren verschenkten den Sieg. Das wurmte SVG-Coach Marian Saar. "Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit haben wir alles besser gemacht und den Gegner gut bespielt, aber alle Großchancen liegen gelassen", klagte Saar. Guntersblums Torwart Sebastian Neef parierte in der 60. Minute einen Foulelfer.

"Verdienter Sieg gegen einen guten Aufsteiger", urteilte FSV-Vorsitzender Christoph Loré. "Nachdem wir in der ersten Halbzeit Chancen liegen gelassen haben, hat sich unsere Offensive in Halbzeit zwei effektiv gezeigt. Mit einem Seitfallzieher hat Rico Kreutzer das Tor des Monats erzielt." Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung des FVB-Kickers Mohammed Nassiri. "Kurz vor dem 2:1 nach einem unglücklichen Pressschlag im Strafraum hat der Budenheimer eine schwere Sprunggelenksverletzung erlitten und wurde mit dem Krankenwagen in die Uniklinik gebracht", so Loré. "Wir wünschen ihm alles Gute."