Klaus Keisers wird dem SV Sonsbeck erhalten bleiben. – Foto: Arno Wirths

Noch viele Fragzeichen beim Sonsbecker Kader Bei der Zusammenstellung des neuen Oberliga-Kaders gibt's fünf Spieltage vor Saisonende noch etliche Fragezeichen. Warum der Vize-Kapitän des SVS, Philipp Elspaß, länger ausfällt.

Nachdem der SV Sonsbeck am vergangenen Sonntag mit dem 3:0-Erfolg über den Mülheimer FC den Klassenerhalt in der Oberliga perfekt gemacht hat, können die Rot-Weißen die letzten fünf Spiele als Tabellenachter mit 42 Punkten entspannt angehen. Bevor es am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellennachbarn FC Büderich weitergeht, führten Cheftrainer Heinrich Losing und Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen weiter zahlreiche Spielergespräche für den Kader der Saison 2025/2026.

Obwohl nun klar ist, dass die Mannschaft im vierten Jahr in Folge in der fünfthöchsten deutschen Klasse spielt, müssen die Verantwortlichen deutlich mehr Überzeugungsarbeit leisten als einige Landesligisten in der näheren Umgebung. Das hat mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun, da der Etat in Sonsbeck nicht ganz so üppig ist. Aktuell liegen 14 Zusagen vor.

Zwei Torhüter

Von den aktuellen Torhütern verlängerte bislang nur Moritz Kosfeld seinen Vertrag. Vom SC St. Tönis wurde Jan Fauseweh verpflichtet, der in dieser Saison auf 15 Einsätze kommt. Die Zukunft von Stammkeeper Jonas Holzum ist noch nicht geklärt. Seit Anfang des Jahres absolvierte er einige Probetrainings bei höherklassigen Vereinen. Von seinem Verbleib könnte auch die Personalie Jannik Hinsenkamp abhängig sein. Holzum möchte gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen: „Ich trainiere bei verschiedenen Vereinen, um mir auch selbst ein persönliches Bild zu machen. Für mich ist wichtig, dass das Gesamtpaket passt.“