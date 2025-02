Noch viel zu tun bis zum Punktspielstart – Bad Heilbrunn im ersten Test

Sechs Tore, es hätten auch mehr sein können, zwei Foulelfmeter und einige Einrücke, die sich in der Erkenntnis zusammenfassen lassen: Es bleibt noch viel Arbeit zu tun, bis die Fußballer des SV Bad Heilbrunn wieder in die Punktrunde in der Bezirksliga starten. Mit einem 3:3-Unentschieden trennten sie sich am Samstag im Testspiel vom Bezirksliga-Konkurrenten TSV Peiting. „Wir hätten in der ersten Halbzeit zwei oder drei Tore mehr machen müssen, in der zweiten Hälfte zwei, drei mehr bekommen können“, sagt Trainer Walter Lang. „Von daher geht das Unentschieden schon in Ordnung.“