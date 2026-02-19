»Noch viel Luft nach oben«: Ammerthal zittert sich im Pokal weiter

Ammerthals Keeper Christopher Sommerer hielt im Elfmeterschießen zwei Schüsse. – Foto: Wolfgang Zink

Das war ein hartes Stück Arbeit: Die DJK Ammerthal ist am Mittwochabend mit Ach und Krach in die 3. Qualifikationsrunde zum Bayerischen Totopokal eingezogen. Auf dem Kunstrasenplatz in Schwarzenbruck bezwang der Landesliga-Primus den Ligarivalen SC Feucht im Elfmeterschießen. 2:2 stand es am Ende der Regelspielzeit, in der Ammerthal zunächst mit 0:2 in Rückstand geraten war. Anschließend schwang sich Tormann Christopher Sommerer mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner für die Oberpfälzer auf.



Die Handvoll Zuschauer erlebten ein recht zerfahrenes Fußballspiel. Die Ammerthaler Mannschaft tat sich schwer und lag nach einer guten halben Stunde mit zwei Toren zurück, bewies aber Moral. So trafen die Pirner-Brüder Noah (41.) und Simon (51.) kurz vor und nach der Halbzeitpause und egalisierten den Rückstand. Letzterer hatte in der Anfangsphase Pech bei einem Pfostentreffer. Im Elfmeterschießen hielt DJK-Keeper Sommerer zwei Strafstöße, womit die DJK trotz eines verschossenen Elfmeters von Fabio Pirner jubeln durfte. Die dritte und letzte Quali-Runde für den Verbandspokal geht erst im Sommer über die Bühne.



„In einem zerfahrenen und ausgeglichenen Spiel wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Der Aufwand des Teams war in Ordnung. Wir haben das Spiel zwar gebogen, uns aber richtig schwer getan“, sagte DJK-Coach Tobias Rösl zum Spiel. Die diesjährige Wintervorbereitung läuft – natürlich auch aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse – nicht optimal bei den Ammerthalern. Rösl dazu: „Summa summarum stellen wir uns schon noch was anderes vor. Eineinhalb Wochen vorm Ligastart ist der Weg in Ordnung, dennoch muss bei uns noch mehr passieren, weil so reicht es auf jeden Fall nicht, auf Dauer durchzukommen. Es ist noch viel Luft nach oben. Gewisse Abläufe sind nicht gut – ohne Trainingseinheiten zu spielen, ist schwierig.“