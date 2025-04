Noch-Trainer der SG St. Märgen/St. Peter: "Das war schon ernüchternd"

Sie kamen zusammen, schrieben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte, doch nun folgt bereits das Schlusskapitel. Nur wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitungsphase für die Frühlingsrunde teilten die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft Mario Heinrich mit, in der neuen Saison auf seine Dienste verzichten zu wollen. "Das kam überraschend und war ernüchternd", sagt Heinrich. Vor allem deshalb, weil ihm ein Vorstandsmitglied nur kurz zuvor eine weitere Zusammenarbeit in Aussicht gestellt habe. "Nachdem feststand, dass Co-Trainer Tim Faller aufhören wird, hieß es, ich solle doch bitte dabei bleiben", erzählt Heinrich. Auch im Herbst, nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, habe es keinerlei Anzeichen von Unzufriedenheit mit seiner Arbeit gegeben, betont der Übungsleiter. "Und nun heißt es, es sei eine Bauchentscheidung gewesen, die zu diesem Schritt geführt habe." Konkrete Gründe seien nicht genannt worden. Vielleicht habe auch seine stets ehrliche Art eine Rolle gespielt. "Ich sage immer meine Meinung, eventuell konnte nicht jeder damit umgehen."

