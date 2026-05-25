Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Glatten beträgt bereits 13 Punkte. Damit ist dem SV Dietersweiler die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Entsprechend ausgelassen wurde gefeiert.

„Klar! Durch den frühzeitigen Titelgewinn hatten und haben wir ordentlich Zeit zu feiern. Gerade das lange und sonnige Pfingstwochenende haben wir ausgiebig genutzt“, sagte Trainer Sebastian Schmid gegenüber FuPa. Ganz abgeschlossen seien die Feierlichkeiten aber noch nicht: „Noch sind wir aber nicht fertig und wir freuen uns schon auf den letzten Spieltag, die Wimpelübergabe und das Saisonabschlussfest mit der offiziellen Meisterfeier.“

Nach dem dramatischen Saisonfinale im vergangenen Jahr, als der Titel nur wegen der schlechteren Tordifferenz verpasst wurde, war die Motivation im Verein besonders groß.

Mit klarem Ziel in die Saison gegangen

„Nach dem wir im vorigen Jahr bei dem Herzschlagfinale nur wegen der Tordifferenz den Titel verpasst hatten, wollten wir in dieser Saison schon ganz vorne mitspielen“, erklärte Sebastian Schmid. Dabei sei die Aufgabe alles andere als leicht gewesen: „Obwohl die Liga noch stärker wurde – vier Bezirksligaabsteiger und der Dauer-Vizemeister der anderen Kreisliga, der SV Wittershausen, kamen dazu – waren wir schon selbstbewusst und wollten als Saisonziel Meister werden.“

Dieses Selbstvertrauen zahlte sich aus. Über die gesamte Saison hinweg präsentierte sich der SV Dietersweiler als die konstanteste Mannschaft der Liga.

Konstanz und Mentalität als Meisterfaktoren

„Ganz klar unsere Konstanz“, antwortete Sebastian Schmid auf die Frage nach dem entscheidenden Faktor für den Titelgewinn. „Die Liga ist sehr ausgeglichen und es war klar, dass wir in jedem Spiel alles auf den Platz bringen müssen. Das ist keiner anderen Mannschaft auch nur annäherend so gut gelungen wie uns.“

Besonders beeindruckend war dabei die Fähigkeit der Mannschaft, auch schwierige Situationen zu meistern. „Die Bereitschaft, immer wieder auch nach Rückschlägen zurückzukommen – siebenmal haben wir nach Rückständen noch gewonnen – und in nahezu jedem Spiel den inneren Schweinehund zu überwinden, war schon ganz besonders.“

Neben der Mentalität hebt der Trainer auch die sportliche Entwicklung hervor. „Neben der Lernbereitschaft und Weiterentwicklung im individual- und mannschaftstaktischen Bereich mit unseren Basics und der guten Kondition war diese überragende Mentalität der entscheidende Faktor für den Titelgewinn.“

Ein Team ohne Schwachpunkt

Auch die Ausgeglichenheit des Kaders sieht Sebastian Schmid als große Stärke. „Wir sind auf allen Positionen gut und sehr ausgeglichen besetzt und haben keinen Schwachpunkt.“

Vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft imponierte dem Trainer. „Unser Teamspirit – jeder gönnt jedem.“ Zudem hebt er weitere Qualitäten hervor: „Überragend war und ist die brutale Mentalität der Mannschaft.“ Besonders stark seien außerdem „die Defensive, unser Flügelspiel und die taktische Variabilität“.

Eine klassische Abschlussfahrt wird es nach der Saison allerdings nicht geben. „Nein, wir werden aber unser Wintertrainingslager in der kommenden Saison im Süden abhalten und entsprechend länger gestalten“, sagte Sebastian Schmid.

Bezirksliga fest im Blick

Am Aufstieg gibt es beim neuen Meister keinerlei Zweifel. „Selbstverständlich! Wir sind mega heiß darauf, uns in der Bezirksliga zu beweisen“, erklärte Sebastian Schmid.

Auch die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bereits. Große Veränderungen soll es jedoch nicht geben. „Der Kader bleibt soweit zusammen.“ Lediglich ein langjähriger Leistungsträger wird verabschiedet: „Unsere Legende Jürgen Hofer wird nach einem Vierteljahrhundert bei den Aktiven die Kickschuhe an den Nagel hängen.“

Der Trainer macht deutlich, welche Bedeutung dieser Abschied hat: „Das ist fußballerisch, aber vor allem auch menschlich für die Kabine ein riesengroßer Verlust.“

Gleichzeitig arbeitet der Verein bereits am Bezirksliga-Kader. „Bisher haben wir einen festen Neuzugang und noch ein paar sehr gute Gespräche mit richtig guten Jungs. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass wir wieder eine schlagkräftige Truppe haben werden.“

Klares Ziel: Klassenerhalt

Trotz aller Euphorie bleibt der Blick auf die kommende Saison realistisch. „Ganz klares Ziel ist der Nichtabstieg“, betont Sebastian Schmid.

Darüber hinaus soll die Entwicklung der Mannschaft weitergehen. „Ansonsten wollen wir uns individuell und mannschaftlich weiterentwickeln und ,die beste Version von uns werden‘“, sagt der Trainer mit einem Verweis auf Jürgen Klopp. Das gelte „für Spieler, Trainer und Betreuerteam gleichermaßen“.

Nach einer fast beendeten Saison voller Konstanz, Widerstandskraft und großer Geschlossenheit darf sich der SV Dietersweiler nun verdient Meister nennen – und mit viel Vorfreude den Schritt in die Bezirksliga antreten.