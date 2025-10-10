Noch sieglos, aber: Keine Trainerdiskussion bei Schwaben Augsburg

13. Spieltag in der Regionalliga Bayern, und im Fokus steht das Augsburger Derby zwischen den "Schwabenrittern" und der Bundesligareserve des FCA. Neben dem Prestige geht`s vor allem um extrem wichtige Punkte, denn mehr Kellerduell geht nicht: Der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Gelingt dem TSV ausgerechnet im Derby der ersehnte erste Saisonsieg?
12 Spiele, 4 Punkte, 0 Siege - die nackten Zahlen sind erschreckend. Dennoch sind die Verantwortlichen beim TSV Schwaben weit davon entfernt, in Panik zu verfallen und die branchenüblichen Mechanismen in Gang zu setzen. Sportdirektor Max Wuschek erklärt besonnen: "Wir wussten von Anfang an, dass es wahrscheinlich noch schwerer werden wird als im Vorjahr und sind daher seit dem ersten Spieltag auf sportlichen Überlebenskampf eingestellt. Dazu kommen verletzungsbedingte Ausfälle, die uns sehr weh und kaum zu kompensieren sind." Seit Saisonbeginn müssen die "Schwabenritter" beispielsweise auf Kapitän und Taktgeber Marco Greisel verzichte, der nach einer Knie-OP erst nach der Winterpause wieder angreifen kann. Zudem konnte Torjäger Jonas Greppmeir ebenfalls noch kein einziges Spiel bestreiten. Den 26-Jährigen plagt eine hartnäckige Schambeinentzündung. Zuletzt haben weitere medizinische Untersuchungen ergeben, dass auch er vorm Winter nicht mehr auf den Platz wird zurückkehren können.
Trotz der personellen Rückschläge sehen auch Wuschek und seiner Mitstreiter, dass die Mannschaft nicht weit weg ist: "Es ist ja keinesfalls so, dass wir Woche für Woche abgeschossen werden. Zuletzt beim Topteam in Burghausen haben wir ein hervorragendes Auswärtsspiel gemacht. Dass wir die Partie verloren haben, hat auch was mit fehlendem Spielglück zu tun." Andernorts würde aufgrund der sportlichen Misere längst die Trainerfrage laut gestellt werden, muss sich auch der TSV mit einer Trainerdiskussion befassen? "Auf keinen Fall. Wir sind fest davon überzeugt, in dieser personellen Konstellation die Kurve zu bekommen. Da gibt`s überhaupt keine Unruhe."
Am Sonntag nun findet das Augsburger Derby in der Rosenau statt. Ursprünglich sollte es am Freitagabend unter Flutlicht gespielt werden, aber dem schob der Verband einen Riegel vor: Die Flutlichtstärke reicht nicht aus. Also wurde das Match auf Samstag verlegt, aber auch der Termin hatte seine Tücken. "Der FCA ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir das Spiel nicht auf Sonntag verlegen könnten, weil einige Akteure aus dem Kader der U23 am Mittwoch im Test der Profis gegen den SSV Ulm 1846 im Einsatz waren. Weil wir ein sehr gutes Verhältnis haben und uns gegenseitig auf vielen Ebenen unterstützen, haben wir dem Ansinnen zugestimmt."
Der Sonntagnachmittag ist allerdings der klassische Termin für den unterklassigen Amateurfußball, das könnte einige Zuschauer kosten. Dennoch rechnet Wuschek mit einer sehr guten Kulisse: "Es ist Länderspielpause, demzufolge sind die Profis des FCA nicht im Einsatz. Die Panther (Augsburgs DEL-Eishockeyteam, Anm. d. Red.) spielen auswärts, deshalb könnten schon 1.000 bis 1.500 Zuschauer kommen." Übrigens: Nicht auf dem Spielfeld dabei sein wird dabei Spielertrainer Matthias Ostrzolek. Der 35-Jährige hat in Burghausen die fünfte gelbe Karte gesehen und ist gesperrt.
Freitag
Sonntag