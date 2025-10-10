Noch sieglos, aber: Keine Trainerdiskussion bei Schwaben Augsburg

12 Spiele, 4 Punkte, 0 Siege - die nackten Zahlen sind erschreckend. Dennoch sind die Verantwortlichen beim TSV Schwaben weit davon entfernt, in Panik zu verfallen und die branchenüblichen Mechanismen in Gang zu setzen. Sportdirektor Max Wuschek erklärt besonnen: "Wir wussten von Anfang an, dass es wahrscheinlich noch schwerer werden wird als im Vorjahr und sind daher seit dem ersten Spieltag auf sportlichen Überlebenskampf eingestellt. Dazu kommen verletzungsbedingte Ausfälle, die uns sehr weh und kaum zu kompensieren sind." Seit Saisonbeginn müssen die "Schwabenritter" beispielsweise auf Kapitän und Taktgeber Marco Greisel verzichte, der nach einer Knie-OP erst nach der Winterpause wieder angreifen kann. Zudem konnte Torjäger Jonas Greppmeir ebenfalls noch kein einziges Spiel bestreiten. Den 26-Jährigen plagt eine hartnäckige Schambeinentzündung. Zuletzt haben weitere medizinische Untersuchungen ergeben, dass auch er vorm Winter nicht mehr auf den Platz wird zurückkehren können.



Trotz der personellen Rückschläge sehen auch Wuschek und seiner Mitstreiter, dass die Mannschaft nicht weit weg ist: "Es ist ja keinesfalls so, dass wir Woche für Woche abgeschossen werden. Zuletzt beim Topteam in Burghausen haben wir ein hervorragendes Auswärtsspiel gemacht. Dass wir die Partie verloren haben, hat auch was mit fehlendem Spielglück zu tun." Andernorts würde aufgrund der sportlichen Misere längst die Trainerfrage laut gestellt werden, muss sich auch der TSV mit einer Trainerdiskussion befassen? "Auf keinen Fall. Wir sind fest davon überzeugt, in dieser personellen Konstellation die Kurve zu bekommen. Da gibt`s überhaupt keine Unruhe."

