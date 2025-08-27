Tim Herbert - und ein Bild, das mehr sagt als tausende Worte. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Noch ohne Sieg: »Wem das nicht zusetzt, dem ist nicht mehr zu helfen« Der Würzburger FV und der SC Großschwarzenlohe sind in der Bayernliga Nord die einzigen Teams, die noch auf den ersten Saisondreier warten Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord WürzburgerFV Groß`lohe

Ein guter Start mit möglichst vielen Zählern ist nicht nur für das zunächst noch jungfräuliche Punktekonto ein Segen. Sondern auch für die so wichtige Stimmung innerhalb einer Mannschaft. Ist ein Team dann nach sieben Spieltagen noch ohne Sieg, kann man sich nur zu gut vorstellen, dass der Haussegen schief hängt. Zwei Teams in der Bayernliga Nord, der Würzburger FV und Aufsteiger SC Großschwarzenlohe, warten noch auf den ersten Dreier in dieser Spielzeit...

Würzburg FV (Platz: 16 - 0 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen - 4:21 Tore) Daraus, dass er sich seinen Einstand als Cheftrainer – der Co-Trainer rückte vor der Spielzeit kurzfristig für den abwanderten Philipp Eckart auf – anders vorgestellt hatte, macht Andreas Eisenmann kein Geheimnis. Generell ist man angesichts der noch sieglosen Saison im Lager des Würzburger FV „total ernüchtert“. Gerade die zuletzt punktlose Englische Woche bei 1:16 Toren hat Spuren hinterlassen – keinesfalls positive. „Wem eine solche Phase nicht zusetzt, dem ist als Sportler nicht mehr zu helfen!“, spricht Eisenmann Klartext. Und er legt nach: „Wir müssen schleunigst in die Spur kommen!“

Vor dem Hintergrund der inzwischen fast schon chronisch ausbleibende Ausbeute, auch hier ist der WFV-Trainer knallhart ehrlich, könne man auch nicht von Kleinigkeiten sprechen, die ein Erfolgserlebnis verhindern. „Die Gründe sind sehr vielschichtig und müssen intern sehr, sehr kritisch analysiert werden“, hält sich der 28-Jährige erstmals in diesem Zusammenhang etwas bedeckt. Nur so viel weitergehend: „Mit den Grundtugenden des Fußballs als Basis müssen wir im eigenen Ballbesitz wieder mehr Mut und Qualität aufs Feld bekommen. Dass die Stabilisierung der Defensive aktuell jedoch die oberste Priorität besitzt, sollte nun auch dem Letzten bewusst sein.“ Es ist, das dürfte jeden klar sein, keine einfache Zeit für den Traditionsverein – und natürlich auch für den jüngsten Trainer der Bayernliga Nord. Eisenmann fühlt sich deshalb aber weder ausgelaugt oder überfordert, noch allein gelassen. Vor allem mit seinem Assistenten Dennie Michel als auch Torwarttrainer Ralf Scherbaum („Extrem wichtige Anker“) ist er im dauerhaften Austausch auf der Suche nach Lösungen. Und auch dem Team kann insgesamt keinen Vorwurf machen. Er hofft, dass die Enttäuschung in Energie und letztlich in Zählbares umgewandelt werden kann – und das möglichst schnell...

Florian Bauer und Kollegen wissen, in welche Richtung es gehen soll. – Foto: Sportfoto Zink / O.Gold