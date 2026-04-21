Noch ohne Sieg: TSV Buchbach muss zum Angstgegner

Nichts zu holen: Der TSV Buchbach verlor gegen Illertissen mit 0:3. – Foto: Michael Buchholz/FuPa

Nach zwei Niederlagen will der TSV Buchbach in Vilzing zurück in die Erfolgsspur. Doch die Bilanz gegen die DJK ist ernüchternd.

Lediglich in der Vizemeistersaison 2024/25 konnte Buchbach den Vilzingern in der SMR-Arena ein Unentschieden abringen, ansonsten setzte es stets Niederlagen. So auch in der Vorrunde dieser Saison, als die Vilzinger beim 4:1 Anfang Oktober die volle Punktzahl einfahren konnten. Aktuell stehen die Buchbacher zwei Punkte und zwei Plätze vor den Gastgebern, die vor dem 30. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern mit 38 Zählern in Sachen Klassenerhalt wahrscheinlich auch schon so gut wie am Ziel sind.

Nach dem 1:4 in Aubstadt und dem 0:3 gegen den FV Illertissen ist der TSV Buchbach um schnelle Wiedergutmachung bemüht: Beim Gastspiel im Manfred-Zollner-Stadion am heutigen Dienstag soll ab 19 Uhr wieder etwas Zählbares her. Allerdings zählt die DJK Vilzing nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Rot-Weißen, die in sieben Begegnungen mit den Oberfranken noch keinen einzigen Sieg verbuchen konnten.

Auffallend: Gegen die Spitzenteams der Liga hat sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Kirschbaum in diesem Kalenderjahr meist gut geschlagen. Am vergangenen Freitag mussten sich die Huthgarten-Kicker mit einer 0:3-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth auf die Heimreise begeben. „Ich mach’s kurz heute: Völlig verdienter Sieg für Bayreuth! Das Beste an dem Spiel war das Ergebnis. Wir haben zu keiner Minute die Einstellung zum Spiel gefunden“, kritisierte Kirschbaum sein kickendes Personal, und lag da in der Tonalität seiner Analyse nicht weit weg von Buchbachs Trainer Marc Unterberger, der nach dem 0:3 gegen Illertissen neben den Abwehrpatzern „mangelnde Haltung“ und „fehlende Intensität“ anprangerte.

„Das Spiel gegen Illertissen war am Samstagmittag schon wieder abgehakt. Wir haben die Fehler angesprochen. Diese Momente müssen wir abstellen, aber das Gute ist ja an einer Englischen Woche, dass wir jetzt schon wieder in Vilzing die Gelegenheit haben, drei Punkte mitzunehmen“, so der Buchbacher Coach.

Personell sieht es bei den Rot-Weißen wieder etwas besser aus, kehrt doch der zuletzt verhinderte Sammy Ammari ebenso zurück wie Bene Orth, der seine Gelb-Sperre abgesessen hat. Joe Wieselsberger und Tobi Heiland sind noch keine Option, wobei Heiland eventuell am Freitag im Heimspiel gegen den FC Augsburg 2 wieder zur Verfügung stehen könnte.Tipp: 1:1