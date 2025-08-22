Noch ohne Sieg – Kriselndes Raisting muss in Deisenhofen ran

Mit Deisenhofen II wartet eine absolute Topmannschaft der Liga auf den SVR – zu allem Unmut verschlechtern zahlreiche Ausfälle die Raistinger Situation.

Raisting – Wenn aller guten Dinge ausnahmsweise mal sechs statt drei wären, hätten sie beim SV Raisting sicher nichts dagegen einzuwenden. Nach fünf Spieltagen ohne Sieg geht es am heutigen Freitag (19.30 Uhr) darum, das halbe Dutzend an erfolglosen Auftritten und damit ein Verfestigen der Ergebniskrise zu vermeiden.

Gleichwohl sind die Voraussetzungen nicht übermäßig günstig. Während Gastgeber FC Deisenhofen II in dieser Saison bereits über 30 Akteure eingesetzt hat, stehen dem SVR noch weniger Spieler als zuletzt zur Verfügung. Das liegt unter anderem an der Verletzung von Markus Riedl, der gegen Olching wegen einer Zerrung früh vom Feld musste.

Zudem weilen Marius Suchanoff und Severin Kölbl im Kurzurlaub. Addiert mit den bereits bekannten Ausfällen, ergibt das eine stattliche Liste an teils schwer zu verkraftenden personellen Einbußen. Für die heutige Partie beförderte Johannes Franz mit Lukas Matz und Alexander Schappele zwei Leistungsträger aus der Zweiten Mannschaft in den Bezirksligakader. „Um wenigstens das Wechselkontingent voll ausschöpfen zu können“, wie der Coach betont.

Zuversicht zu verbreiten, fällt schwer. Losgelöst vom kleinen Kader wartet der bis dato torhungrigste Mitstreiter der Bezirksliga Süd auf die Raistinger. Unter der Woche überfuhr die U23 des FCD den BCF Wolfratshausen mal schnell mit 5:0. In fünf Partien haben die Deisenhofener stattliche 18 Tore erzielt.

Raisting Trainer Franz: „Nicht unser bevorzugtes Terrain und Anstoßzeit“

Deren acht gehen auf das Konto von Florian Weber. Ein Torjäger war genau das, was die FC-Reserve in den vergangenen Jahren bei aller Spielstärke und überdurchschnittlicher Ausbildung stets gefehlt hatte. Dazu das Ganze noch an einem Freitagabend und auf Kunstrasen. „Nicht unser bevorzugtes Terrain und Anstoßzeit“, räumt Franz ein.

Es war ja nicht alles schlecht, was die Raistinger in den vergangenen Wochen fabrizierten. Gegen Bad Heilbrunn und Olching kamen sie endlich auch mal zu Torchancen. „Wenn wir die nutzen, gewinnen wir wahrscheinlich beide Spiele“, so Franz, der überdies ein wenig mit dem Spielglück hadert. „Damit sind wir aktuell nicht gesegnet.“

Mannschaft verliert den Ball oft an „naiven Orten“

Der 30-Jährige zieht den immer wieder zitierten Ausspruch von Kellerkindern heran, denen alles ungleich schwerer von der Hand geht als besser positionierten Teams. „Da ist schon was dran.“ Der Coach benennt aber auch die tatsächlichen Probleme. Beispielsweise verliere man Bälle immer wieder mal an „naiven Orten“, sprich in der tiefroten Gefahrenzone.

Auch die häufigen Gegentore nach Standards sind ein Thema. „Aus solchen Situationen musst du schnell lernen“, stellt der Coach klar. Und zu guter Letzt geht es in einem längeren Prozess darum, jeden einzelnen seiner Spieler – vor allem natürlich die Neuzugänge aus unteren Spielklassen – individuell stärker zu machen. „Dann wird auch das Kollektiv besser“, so Franz. Und im besten Falle auch die Resultate.