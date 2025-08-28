Noch ohne Punkte: Das sind die Fehlstarter unter den Regionalligisten

Der Spielbetrieb in den fünf deutschen Regionalligen läuft mittlerweile wieder auf Hochtouren. Die ersten Spieltage der Saison 2025/26 sind absolviert, doch drei Teams sind in den Startblöcken hängen geblieben. Welche Teams warten immer noch auf den allerersten Punktgewinn? Hier gibt`s die Übersicht:

TSV Schwaben Augsburg (5 Spiele, 0 Punkte, 1:12 Tore) Der Aufsteiger aus dem Vorjahr ahnte schon, dass das zweite Jahr noch schwieriger werden könnte. Die Befürchtungen haben sich bislang bestätigt. Fünf Spiele, fünf Niederlagen - jetzt ist guter Rat teuer bei den "Schwabenrittern"! Das Pokal-Aus gegen den Bayernligisten TSV Landsberg rundet den völlig verkorksten Start in schlechter Hinsicht ab. Die bisherigen Partien des TSV Schwaben Augsburg 1. Spieltag: 1. FC Nürnberg II - TSV Schwaben Augsburg 1:0 2. Spieltag: TSV Schwaben Augsburg - VfB Eichstätt 1:4 3. Spieltag: TSV Schwaben Augsburg - Viktoria Aschaffenburg 0:1 4. Spieltag: FC Bayern München II - TSV Schwaben Augsburg 5:0 5. Spieltag: TSV Buchbach - TSV Schwaben Augsburg 1:0

Ex-Profi und Spielertrainer Matthias Ostrzolek und seine Schwabenritter warten auch nach fünf Anläufen noch auf den ersten Punkt. – Foto: Michael Buchholz

BSG Chemie Leipzig (5 Spiele, 0 Punkte, 3:11 Tore)

Große Ernüchterung beim Traditionsklub aus Leipzig-Leutzsch. Die Chemiker bringen bislang kein Bein auf den Boden und haben alle fünf Partien in der Regionalliga Nordost vergeigt. Jetzt muss schnell Zählbares her, sonst wird`s äußerst ungemütlich in der sächsischen Metropole, das weiß auch Trainer Adrian Alipour...



Die bisherigen Partien der BSG Chemie Leipzig



1. Spieltag: BSG Chemie Leipzig - 1. FC Magdeburg II 0:2

2. Spieltag: Greifswalder FC - BSG Chemie Leipzig 3:0

3. Spieltag: Chemnitzer FC - BSG Chemie Leipzig 1:0

4. Spieltag: BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 2:3

5. Spieltag: BFC Preussen - BSG Chemie Leipzig 2:1



FC Hertha 03 Zehlendorf (5 Spiele, 0 Punkte, 1:14 Tore)

Auch für den Vorjahresaufsteiger scheint die neue Saison zum verflixten zweiten Jahr zu werden. Fünf Spiele, fünf Pleiten und erst ein erzielter Treffer so lautet die Bilanz des Schreckens bislang. Im Herthaner-Duell am kommenden Samstag mit der Profireserve von Hertha BSC müssen nun die ersten Punkte her.

Die bisherigen Partien des FC Hertha 03 Zehlendorf

1. Spieltag: VSG Altglienicke - FC Hertha 03 Zehlendorf 2:0

2. Spieltag: FC Hertha 03 Zehlendorf - BFC Preussen 0:2

3. Spieltag Hallescher FC - FC Hertha 03 Zehlendorf 5:1

4. Spieltag: FC Hertha 03 Zehlendorf - Lok Leipzig 0:1

5. Spieltag: FC Carl Zeiss Jena - FC Hertha 03 Zehlendorf 4:0