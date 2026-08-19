Noch ohne Punkt, jetzt kommt der Dritte

– Foto: Volker Schlichting

Oberliga-Absteiger Eutin 08 steht nach zwei Niederlagen noch ohne Zähler da. Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags wartet am Mittwochabend mit dem TuS Hartenholm eines der bislang stärksten Teams der Landesliga Holstein.

Zuletzt musste sich Eutin dem Aufsteiger Türkischer SV Lübeck mit 1:2 geschlagen geben. Nach zwei Eigentoren in der ersten Hälfte entschied Enes Dagli die Begegnung in der 66. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß. Auch eine Überzahlsituation konnte Eutin nicht nutzen, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Mit einem Torverhältnis von 1:5 steht die Mannschaft derzeit auf Rang 14.

Der Start in die neue Saison ist für Eutin 08 nicht nach Plan verlaufen. Nach zwei Partien steht der Oberliga-Absteiger in der Landesliga Holstein noch ohne Punkt da. Bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr bietet sich die nächste Gelegenheit, das zu ändern. Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags empfängt Eutin den TuS Hartenholm – und damit eine Mannschaft, die bislang ungeschlagen ist.

Die kurze Zeit bis zur nächsten Partie nutzte das Trainerteam vor allem zur Aufarbeitung. „Wir hatten eine sehr gute und intensive Trainingseinheit, haben das vergangene Spiel aufgearbeitet“, sagt Co-Trainer Jasper Frahm. Nun müsse der Blick nach vorne gehen.

Hartenholm reist ungeschlagen nach Eutin

Die Aufgabe dürfte anspruchsvoll werden. Hartenholm hat nach vier Spielen bereits zehn Punkte gesammelt und belegt den dritten Tabellenplatz. Drei Siege und ein Unentschieden stehen bislang zu Buche, bei einem Torverhältnis von 7:3.

Am vergangenen Spieltag setzte sich Hartenholm beim TSV Lägerdorf mit 3:1 durch. Blerim Bara brachte die Gäste mit seinen beiden Treffern auf Kurs, ehe Patrick Amponsah in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Damit blieb der TuS auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen.

„Zu Gast ist der TuS Hartenholm, der sehr gut in die neue Saison gestartet ist“, sagt Frahm. Trotz der unterschiedlichen Ausgangslage gibt er für das Heimspiel eine klare Richtung vor: „Unser Ziel ist es, vor heimischem Publikum erfolgreich zu sein und die drei Punkte in Eutin zu behalten.“

Für Eutin bietet die vorgezogene Partie damit die Chance, den Fehlstart zu korrigieren. Während Hartenholm mit einem weiteren Erfolg vorerst zur Spitzengruppe aufschließen könnte, geht es für die Gastgeber vor allem darum, nach zwei Niederlagen die ersten Punkte der Saison zu holen.